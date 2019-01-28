Банк теперь не нужен: в России запустили систему перевода денег по номеру телефона

Эксперты рассказали НГС, как работает система и когда она станет доступна новосибирцам

В полной мере СБП заработает 28 февраля, к ней планируют подключиться и другие банки





Сегодня, 28 января, Банк России запустил систему быстрых платежей (СБП), которая позволяет быстро делать переводы между банками по номеру телефона. Пока она работает в тестовом режиме, с 28 февраля ей смогут пользоваться все россияне.





«С 28 января система запускается в промышленную эксплуатацию. 12 пилотных банков с этой даты стартуют на ограниченном количестве клиентов, потому что им необходимо настроить свои внутренние системы. И к 28 февраля они предоставят сервис всем своим клиентам. Интерес к системе уже проявили и другие банки, с которыми начата работа по подключению», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.





В отличие от карточных переводов, система быстрых платежей даёт возможность переводить деньги другим пользователям со счёта, не привязанного к карте. Основной реквизит перевода — номер мобильного телефона получателя перевода.





Директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов рассказал, какие варианты есть, если клиент с одним и тем же номером мобильного телефона обслуживается в разных банках: «Изначально получатель выбирает "основной / приоритетный банк" в мобильном приложении. В таком случае переводы по системе быстрых платежей будут приходить в этот банк по определению. Отправителю достаточно будет ввести номер мобильного телефона получателя. Если получатель не выбрал приоритетный банк, то отправитель сможет выбрать банк из списка в момент отправки перевода: отправитель вводит номер мобильного телефона получателя и выбирает банк из списка, найденных в СБП».





Руководитель отдела по развитию дебетовых карт, услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева пояснила, что в рамках СБП банки в том числе получают более выгодные тарифы, что должно сократить клиентские комиссии.





В пресс-службе Центробанка подчеркнули, что в 2019 году система будет работать с нулевыми тарифами, а с 2020 года появится комиссия от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.





Многие банки сейчас сохраняют имеющиеся тарифы в рамках card2card переводов. «Банк пока рассматривает разные подходы к вводу комиссии и определению её размера. На этапе запуска как минимум в течение первого квартала комиссия взиматься не будет», — заявила главный менеджер направления PR Департамента стратегии, инноваций и маркетинга ПАО «АК БАРС» БАНК Дина Юсупова. В Тинькофф Банке сказали, что большинство P2P переводов — бесплатные для клиентов.





Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов отметил, что ограниченный доступ для клиентов на первом этапе введения системы сделан для «корректного проведения тестирования системы в боевом режиме с реальными трансакциями и движением денежных средств». Для всех система будет доступна через месяц.





Кроме того, новосибирские банки начали собирать биометрические данные клиентов, чтобы передавать их в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Корреспондент НГС прошла процедуру одной из первых — теперь банк узнает её по голосу и фото.