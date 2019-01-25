С тротуара у Дома с часами пропали пешеходные ограждения

Житель дома уверяет, что парковки тут не будет — посадят липы





В пятницу, 25 января, у Дома с часами на Красном проспекте в центре Новосибирска начали убирать ограждение.





Информацию об этом в редакцию НГС сообщила читательница Евгения.





«У дома по Красному проспекту, 11 опять демонтируют ограждение у дороги. Видимо, для автостоянки. Народная забава: одни забор ставят, другие его сносят», — пояснила Евгения, прикрепив к своему сообщению фото с места.





Президент фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» и житель дома Олег Викторович пояснил, что парковки в этом месте не будет — забор убирают для благоустройства территории.





«Обсуждали вопрос с собственником, который на первом этаже. Разговор о том, что там будут высаживать деревья, липы. Для этого забор и убирают. Изначально забор устанавливали для того, чтобы там не было несанкционированной парковки», — рассказал Олег Викторович.





Часы в доме на Красном проспекте, 11 — отдельный объект охраны регионального управления охраны объектов культурного наследия. Недавно их отремонтировали за 2 миллиона рублей, однако, несмотря на это, часы продолжают показывать неправильное время.