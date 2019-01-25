Экс-чиновник Росрезерва получил 13 лет строгого режима за взятки

Илгизу Гарифуллину предстоит отправиться в колонию строгого режима — сегодняшний приговор в законную силу ещё не вступил





Сегодня, 25 января, в Заельцовском районном суде Новосибирска закончилось оглашение приговора бывшему заместителю руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгизу Гарифуллину, которого обвиняли во взяточничестве.







Осуждённый получил реальный срок.







«13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей», — сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском районном суде.







Кроме того, уточнили в суде, в качестве дополнительного наказания Илгиз Гарифуллин лишился права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе.







Илгиза Гарифуллина задержали в Новосибирске в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи тогда посчитали, что машину стоимостью больше 6 миллионов рублей чиновник получил от представителя ЗАО «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Иномарка была оформлена на жену Гарифуллина.







Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.







Со временем дело о взяточничестве обросло новыми эпизодами. Всего, по данным Заельцовского районного суда, их стало двенадцать. На сайте суда указывается, что преступления происходили с июля 2014-го по май 2016 года.







Как ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на версию следствия, за вознаграждение чиновник обеспечивал фирмам победы в закрытых конкурсах на заключение договоров с Росрезервом. Общая сумма взяток, в получении которых обвинили Гарифуллина, превышает 100 миллионов рублей. В свою очередь адвокат бывшего чиновника Андрей Жуков прежде заявлял изданию, что его клиент считает претензии следователей безосновательными. По словам защитника, Илгиз Гарифуллин не мог за взятки обеспечивать победу в конкурсах тем или иным участникам, поскольку решение о победителе принимает конкурсная комиссия.







Приговор Илгизу Гарифуллину читали пять дней. Сегодня судебный процесс завершился. Как уточнили в Заельцовском районном суде, по одному из эпизодов мелкого взяточничества Гарифуллина освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.







Вместе с Илгизом Гарифуллиным по делу проходил ещё один фигурант — Станислав Кабанячий, которого обвиняли в даче взятки. Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что это тот самый представитель ЗАО «Ленпромтранспроект», который передал Гарифуллину Porsche Cayenne.







Как сообщили сегодня в Заельцовском районном суде, Кабанячего приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

