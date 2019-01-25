Россия осталась без Гречки: в Новосибирске отменили концерт популярной певицы

Концерт Гречки должен был пройти 15 марта в лофт-парке «Подземка»





В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки — он должен был пройти 15 марта в лофт-парке «Подземка».



Сегодня ночью в официальной группе певицы Гречки (под этим псевдонимом выступает уроженка Ленинградской области Анастасия Иванова) в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что тур певицы полностью отменён.







«По вине организатора наш тур, который должен был начаться завтра концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения.







В течение недели мы объявим новый список городов тура и дополнительные сюрпризы, которые вас ожидают. Приносим свои глубочайшие извинения. Завтра будет видео», — говорится в сообщении сообщества.



Всего в программу тура было включено 56 городов, в том числе Новосибирск. Выступление должно было состояться в лофт-парке «Подземка» в пятницу, 15 марта. Билеты до сих пор можно приобрести на официальном сайте тура: их стоимость — 900–1600 рублей в зависимости от выбранной зоны.







«Решение артиста — это решение артиста. Артист отменил тур, сославшись на организатора. Это её право. Остальное — без комментариев. Все билеты подлежат возврату в установленном порядке — по месту их приобретения. Как заявил сам артист, их команда объявят новый тур на следующей неделе. Не исключено, что она приедет и выступит в Нижнем Новгороде. Да и в других городах, надеюсь, тоже», — сообщил нижегородскому порталу NN.ru генеральный директор компании «Территория Стиля», продававшей билеты на тур Гречки, Сергей Худяков.







В конце ноября стало известно об отмене концерта группы IC3PEAK — его также планировали провести в лофт-парке «Подземка». 1 декабря, когда группа приехала в Новосибирск, её задержали на железнодорожном вокзале.

