Полиция пришла домой к сибирячке с четвернёй — оказалось, что у неё нормальная семья
МВД отказало автору жалобы, которая просила завести уголовное дело на родителей четверняшек
Новосибирская полиция проверила семью знаменитой четверни, на которую пожаловалась жительница Сахалина, и решила не возбуждать уголовное дело.
Полицейский приходил к жительнице «Родников» Марине Стекловой — матери четверых детей, поскольку на неё и её мужа Дмитрия Козлова пожаловалась жительница Сахалина, рассказала 21 января мать четверни.
Автор жалобы прочитала о семье в СМИ и заподозрила, что сибиряки присвоили себе чужих детей, поскольку Стеклова «слишком худая для рождения четверни», а супруг «седой, и у таких старых мужчин не может быть детей». Сахалинка попросила полицию разобраться в ситуации.
Сегодня, 25 января, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали проверку семьи. Как сообщили в полиции, участковый действительно выезжал домой к Марине Стекловой.
«В ходе проверки установлено, что данная гражданка проживает с супругом и четырьмя детьми (согласно сведениям, указанным в свидетельствах о рождении детей).
Семья проживает в благоустроенной квартире. У детей созданы все условия для жизни и развития. По месту жительства семья характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей не поступало.
На учёте в органах внутренних дел семья не состоит», — отчитались в ГУ МВД.
В пресс-службе ведомства добавили, что полицейские отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием события преступления».
Семья Стекловых-Козловых заехала в новую трёхкомнатную квартиру на улице Михаила Немыткина, которую им выделила мэрия Новосибирска, осенью 2018 года. Вскоре после новоселья в гостях у семьи побывали и корреспонденты НГС.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой