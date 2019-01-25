Полиция пришла домой к сибирячке с четвернёй — оказалось, что у неё нормальная семья

МВД отказало автору жалобы, которая просила завести уголовное дело на родителей четверняшек

Полицейскому пришлось разобраться, действительно ли Марина Стеклова — мама четверни
Полицейскому пришлось разобраться, действительно ли Марина Стеклова — мама четверни

Новосибирская полиция проверила семью знаменитой четверни, на которую пожаловалась жительница Сахалина, и решила не возбуждать уголовное дело.


Полицейский приходил к жительнице «Родников» Марине Стекловой — матери четверых детей, поскольку на неё и её мужа Дмитрия Козлова пожаловалась жительница Сахалина, рассказала 21 января мать четверни. 


Автор жалобы прочитала о семье в СМИ и заподозрила, что сибиряки присвоили себе чужих детей, поскольку Стеклова «слишком худая для рождения четверни», а супруг «седой, и у таких старых мужчин не может быть детей». Сахалинка попросила полицию разобраться в ситуации


Сегодня, 25 января, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали проверку семьи. Как сообщили в полиции, участковый действительно выезжал домой к Марине Стекловой.


Полицейские не нашли события преступления, поскольку семья характеризуется положительно, — никто из соседей не жаловался на четверняшек
Полицейские не нашли события преступления, поскольку семья характеризуется положительно, — никто из соседей не жаловался на четверняшек


«В ходе проверки установлено, что данная гражданка проживает с супругом и четырьмя детьми (согласно сведениям, указанным в свидетельствах о рождении детей). 


Семья проживает в благоустроенной квартире. У детей созданы все условия для жизни и развития. По месту жительства семья характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей не поступало. 


На учёте в органах внутренних дел семья не состоит», — отчитались в ГУ МВД.


В пресс-службе ведомства добавили, что полицейские отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием события преступления».


Семья Стекловых-Козловых заехала в новую трёхкомнатную квартиру на улице Михаила Немыткина, которую им выделила мэрия Новосибирска, осенью 2018 года. Вскоре после новоселья в гостях у семьи побывали и корреспонденты НГС.

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