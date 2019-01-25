Новосибирец взломал кафе и зарылся в снегу под припаркованной машиной

Так он хотел спрятаться от преследовавшего его патруля

Подозреваемый пытался вынести из кафе кассовый аппарат
Подозреваемый пытался вынести из кафе кассовый аппарат


Сотрудники Росгвардии поймали новосибирца, который пытался ограбить кафе быстрого питания в Железнодорожном районе города. Пытаясь скрыться от патруля, убегавший залез под машину и засыпал себя снегом.


По информации пресс-службы областной Росгвардии, инцидент произошёл ночью 24 января.


«Экипаж вневедомственной охраны Железнодорожного района в ночное время суток, патрулируя район, получил сообщение от дежурного о том, что в кафе быстрого питания на улице 1905 года сработала охранно-пожарная сигнализация. Прибыв по указанному адресу, сотрудники заметили молодого человека, который выбежал из кафе и бросился бежать. Сотрудники начали преследовать мужчину», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.


В попытке скрыться, подозреваемый укрывался за деревьями и мусорными баками, но потом убегал опять.


«Поскольку убегающий постоянно находился в поле зрения бойцов группы задержания, они заметили, как 


он подлез под припаркованный автомобиль и стал засыпать себя снегом для маскировки», 


— добавила Ольга Табатчикова.


В итоге убегающего мужчину задержали и доставили в отделение полиции. В отделении он рассказал, что взломал замок окна выдачи товаров и пытался вынести из кафе кассовый аппарат. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).


В начале прошлого месяца сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.

Прочтений: 1485

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено