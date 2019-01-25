Новосибирец взломал кафе и зарылся в снегу под припаркованной машиной

Так он хотел спрятаться от преследовавшего его патруля

Подозреваемый пытался вынести из кафе кассовый аппарат





Сотрудники Росгвардии поймали новосибирца, который пытался ограбить кафе быстрого питания в Железнодорожном районе города. Пытаясь скрыться от патруля, убегавший залез под машину и засыпал себя снегом.





По информации пресс-службы областной Росгвардии, инцидент произошёл ночью 24 января.





«Экипаж вневедомственной охраны Железнодорожного района в ночное время суток, патрулируя район, получил сообщение от дежурного о том, что в кафе быстрого питания на улице 1905 года сработала охранно-пожарная сигнализация. Прибыв по указанному адресу, сотрудники заметили молодого человека, который выбежал из кафе и бросился бежать. Сотрудники начали преследовать мужчину», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.





В попытке скрыться, подозреваемый укрывался за деревьями и мусорными баками, но потом убегал опять.





«Поскольку убегающий постоянно находился в поле зрения бойцов группы задержания, они заметили, как







он подлез под припаркованный автомобиль и стал засыпать себя снегом для маскировки»,



— добавила Ольга Табатчикова.





В итоге убегающего мужчину задержали и доставили в отделение полиции. В отделении он рассказал, что взломал замок окна выдачи товаров и пытался вынести из кафе кассовый аппарат. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).





В начале прошлого месяца сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.

