Участковых врачей оставили без компенсаций за проезд

Теперь ездить на работу им придётся за собственные деньги

В конце прошлого года власти Новосибирской области отменили выплату компенсаций участковым врачам за проезд в общественном транспорте





В Новосибирске участковым врачам и медсёстрам перестали платить компенсацию за проезд на общественном транспорте.







Об этом корреспонденту НГС рассказала одна из работников поликлиники № 22 , попросившая не указывать её имя.







«Это была компенсация за проезд до места работы. <…> Раз в месяц приходило 798 рублей», — пояснила медицинский работник.







По её словам, работники поликлиники каждый год в конце декабря собирали пакет документов для получения выплаты и отправляли их в областной минздрав. «А в этом году мы в конце декабря тоже пакет отправили, а сейчас нам наше начальство говорит, что министерство нам отказало в выплате проездных», — сообщила сотрудница поликлиники.







Она уточнила, что последнюю выплату — за декабрь — получила в конце прошлого года. А из разговоров с коллегами из двух других поликлиник города она узнала, что им также отменили выплату компенсации за проезд.







Как пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ответ на официальный запрос корреспондента НГС, в 2014–2018 годах участковым врачам и участковым работникам со средним медицинским образованием в регионе выплачивали компенсацию за проезд в общественном транспорте из расчёта 42 поездки в месяц на одного человека. Выплаты полагались по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020 годы». Но 29 декабря 2018 года областное правительство внесло изменения в постановления, касающиеся компенсационных выплат по этой программе.







«В связи с вступлением в силу изменений <…> выплата в виде компенсации за проезд на общественном транспорте врачам и работникам, имеющим среднее медицинское образование, работа которых связана с участковым принципом обслуживания населения, <…> из мероприятий программы исключена», — говорится в ответе областного минздрава за подписью Константина Хальзова.





Недавно в новосибирских маршрутках появились QR-коды для покупки билетов — проезд по ним существенно дешевле.

