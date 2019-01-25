Участковых врачей оставили без компенсаций за проезд
Теперь ездить на работу им придётся за собственные деньги
В Новосибирске участковым врачам и медсёстрам перестали платить компенсацию за проезд на общественном транспорте.
Об этом корреспонденту НГС рассказала одна из работников поликлиники
«Это была компенсация за проезд до места работы. <…> Раз в месяц приходило 798 рублей», — пояснила медицинский работник.
По её словам, работники поликлиники каждый год в конце декабря собирали пакет документов для получения выплаты и отправляли их в областной минздрав. «А в этом году мы в конце декабря тоже пакет отправили, а сейчас нам наше начальство говорит, что министерство нам отказало в выплате проездных», — сообщила сотрудница поликлиники.
Она уточнила, что последнюю выплату — за декабрь — получила в конце прошлого года. А из разговоров с коллегами из двух других поликлиник города она узнала, что им также отменили выплату компенсации за проезд.
Как пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ответ на официальный запрос корреспондента НГС, в 2014–2018 годах участковым врачам и участковым работникам со средним медицинским образованием в регионе выплачивали компенсацию за проезд в общественном транспорте из расчёта 42 поездки в месяц на одного человека. Выплаты полагались по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020 годы». Но 29 декабря 2018 года областное правительство внесло изменения в постановления, касающиеся компенсационных выплат по этой программе.
«В связи с вступлением в силу изменений <…> выплата в виде компенсации за проезд на общественном транспорте врачам и работникам, имеющим среднее медицинское образование, работа которых связана с участковым принципом обслуживания населения, <…> из мероприятий программы исключена», — говорится в ответе областного минздрава за подписью Константина Хальзова.
Недавно в новосибирских маршрутках появились QR-коды для покупки билетов — проезд по ним существенно дешевле.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова