Участковых врачей оставили без компенсаций за проезд

Теперь ездить на работу им придётся за собственные деньги

В конце прошлого года власти Новосибирской области отменили выплату компенсаций участковым врачам за проезд в общественном транспорте 
В конце прошлого года власти Новосибирской области отменили выплату компенсаций участковым врачам за проезд в общественном транспорте 


В Новосибирске участковым врачам и медсёстрам перестали платить компенсацию за проезд на общественном транспорте.


Об этом корреспонденту НГС рассказала одна из работников поликлиники № 22, попросившая не указывать её имя.


«Это была компенсация за проезд до места работы. <…> Раз в месяц приходило 798 рублей», — пояснила медицинский работник.


По её словам, работники поликлиники каждый год в конце декабря собирали пакет документов для получения выплаты и отправляли их в областной минздрав. «А в этом году мы в конце декабря тоже пакет отправили, а сейчас нам наше начальство говорит, что министерство нам отказало в выплате проездных», — сообщила сотрудница поликлиники.


Она уточнила, что последнюю выплату — за декабрь — получила в конце прошлого года. А из разговоров с коллегами из двух других поликлиник города она узнала, что им также отменили выплату компенсации за проезд.


Как пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ответ на официальный запрос корреспондента НГС, в 2014–2018 годах участковым врачам и участковым работникам со средним медицинским образованием в регионе выплачивали компенсацию за проезд в общественном транспорте из расчёта 42 поездки в месяц на одного человека. Выплаты полагались по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020 годы». Но 29 декабря 2018 года областное правительство внесло изменения в постановления, касающиеся компенсационных выплат по этой программе.


«В связи с вступлением в силу изменений <…> выплата в виде компенсации за проезд на общественном транспорте врачам и работникам, имеющим среднее медицинское образование, работа которых связана с участковым принципом обслуживания населения, <…> из мероприятий программы исключена», — говорится в ответе областного минздрава за подписью Константина Хальзова.


Недавно в новосибирских маршрутках появились QR-коды для покупки билетов — проезд по ним существенно дешевле.

Прочтений: 1850

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено