Три детских сада остались без отопления и горячей воды

Энергетики начали ремонт на теплотрассах

Отопление и горячую воду вернут в дома новосибирцев к 16:00
Отопление и горячую воду вернут в дома новосибирцев к 16:00


В пятницу, 25 января, больше тридцати зданий в разных районах Новосибирска останутся без отопления и горячей воды — об этом утром сообщили в «Сибирской генерирующей компании».


По информации СГК, под отключения попадут три детских учреждения, а отопление и горячую воду планируют вернуть к 16:00.


«Наши специалисты ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.


Карта отключений


На днях от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды

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