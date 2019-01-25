Три детских сада остались без отопления и горячей воды
Энергетики начали ремонт на теплотрассах
В пятницу, 25 января, больше тридцати зданий в разных районах Новосибирска останутся без отопления и горячей воды — об этом утром сообщили в «Сибирской генерирующей компании».
По информации СГК, под отключения попадут три детских учреждения, а отопление и горячую воду планируют вернуть к 16:00.
«Наши специалисты ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.
На днях от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова
Карта СГК