Три детских сада остались без отопления и горячей воды

Отопление и горячую воду вернут в дома новосибирцев к 16:00





В пятницу, 25 января, больше тридцати зданий в разных районах Новосибирска останутся без отопления и горячей воды — об этом утром сообщили в «Сибирской генерирующей компании».





По информации СГК, под отключения попадут три детских учреждения, а отопление и горячую воду планируют вернуть к 16:00.





«Наши специалисты ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.





Карта отключений





На днях от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды.

