В Новосибирском зоопарке родился як: детёныша пришлось выкармливать вручную

Весной молодого яка вернут в семью





Новосибирский зоопарк опубликовал видео с молодым яком, который родился в конце ноября прошлого года — из-за тяжёлых родов сотрудникам зоопарка пришлось вручную выхаживать новорожденного детёныша.





Видеозапись, на которой впервые показан детёныш яка, появилась в официальной группе Новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» утром 25 января.





«27 ноября в Новосибирском зоопарке на свет появился як. Так как на тот момент было достаточно холодно, и у самки были тяжелые роды, воспитание на себя взяли сотрудники сектора копытных. Малышку назвали Чулпан. <…> Если вы хотите посмотреть на нашу малышку, ежедневно в 16:00 сотрудники гуляют с ней по территории зоопарка», — говорится в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».





Как пояснили в зоопарке корреспонденту НГС, яки приносят потомство в морозы крайне редко. Самку после родов выходили и весной Чулпан вернут в семью.





Видео vk.com/novosibirsk_zoo





В конце ноября Нина Курбаткина опубликовала ролик о нестандартном поведении домашних животных в Новосибирском зоопарке. Тогда на видео попал смелый пёс, который обедал вместе с медведем Ростиком.

