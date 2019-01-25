В Новосибирском зоопарке родился як: детёныша пришлось выкармливать вручную

Молодому яку дали имя Чулпан

Весной молодого яка вернут в семью
Весной молодого яка вернут в семью


Новосибирский зоопарк опубликовал видео с молодым яком, который родился в конце ноября прошлого года — из-за тяжёлых родов сотрудникам зоопарка пришлось вручную выхаживать новорожденного детёныша.


Видеозапись, на которой впервые показан детёныш яка, появилась в официальной группе Новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» утром 25 января.


«27 ноября в Новосибирском зоопарке на свет появился як. Так как на тот момент было достаточно холодно, и у самки были тяжелые роды, воспитание на себя взяли сотрудники сектора копытных. Малышку назвали Чулпан. <…> Если вы хотите посмотреть на нашу малышку, ежедневно в 16:00 сотрудники гуляют с ней по территории зоопарка», — говорится в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».


Как пояснили в зоопарке корреспонденту НГС, яки приносят потомство в морозы крайне редко. Самку после родов выходили и весной Чулпан вернут в семью.


Видео vk.com/novosibirsk_zoo


В конце ноября Нина Курбаткина опубликовала ролик о нестандартном поведении домашних животных в Новосибирском зоопарке. Тогда на видео попал смелый пёс, который обедал вместе с медведем Ростиком.

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