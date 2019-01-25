Главврач детской больницы пошёл под суд за растрату миллиона

Расследованием уголовного дела занималось областное управление ФСБ





Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего главного врача детской городской клинической больницы № 4 имени В.С. Гераськова.



Руководителя больницы обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).



«По версии следствия, с 29 января по 4 мая 2018 года обвиняемый, желая погасить за счёт средств больницы свои имущественные обязательства по возмещению морального вреда, издал приказы о премировании отдельных работников учреждения по итогам работы за январь и апрель 2018 года на общую сумму 1,2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



Выполняя поручение главного врача, персонал больницы передал ему все премиальные деньги, которые главврач потратил на свои нужды.







«В целях возмещения причинённого преступлением вреда на деньги обвиняемого в размере 1,2 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска», — добавили в облпрокуратуре.





Расследованием уголовного дела занимались следователи областного управления ФСБ.





