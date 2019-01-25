Главврач детской больницы пошёл под суд за растрату миллиона
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего главного врача детской городской клинической больницы
Руководителя больницы обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«По версии следствия, с 29 января по 4 мая 2018 года обвиняемый, желая погасить за счёт средств больницы свои имущественные обязательства по возмещению морального вреда, издал приказы о премировании отдельных работников учреждения по итогам работы за январь и апрель 2018 года на общую сумму 1,2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Выполняя поручение главного врача, персонал больницы передал ему все премиальные деньги, которые главврач потратил на свои нужды.
«В целях возмещения причинённого преступлением вреда на деньги обвиняемого в размере 1,2 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска», — добавили в облпрокуратуре.
Расследованием уголовного дела занимались следователи областного управления ФСБ.
Недавно Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего экс-заместителя главврача детской больницы
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова