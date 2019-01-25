Главврач детской больницы пошёл под суд за растрату миллиона

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд

Расследованием уголовного дела занималось областное управление ФСБ
Расследованием уголовного дела занималось областное управление ФСБ


Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего главного врача детской городской клинической больницы № 4 имени В.С. Гераськова.

Руководителя больницы обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).


«По версии следствия, с 29 января по 4 мая 2018 года обвиняемый, желая погасить за счёт средств больницы свои имущественные обязательства по возмещению морального вреда, издал приказы о премировании отдельных работников учреждения по итогам работы за январь и апрель 2018 года на общую сумму 1,2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выполняя поручение главного врача, персонал больницы передал ему все премиальные деньги, которые главврач потратил на свои нужды.


«В целях возмещения причинённого преступлением вреда на деньги обвиняемого в размере 1,2 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска», — добавили в облпрокуратуре.


Расследованием уголовного дела занимались следователи областного управления ФСБ.


Недавно Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего экс-заместителя главврача детской больницы № 3 Надежды Лапиной. По версии следствия, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Лапина обманывала пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию.

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