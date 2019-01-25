Пешеход попытался перейти Бердское шоссе и попал под машину
В ГИБДД рассказали, что он шёл не по пешеходному переходу
Вечером в четверг, 24 января, в Первомайском районе Новосибирска водитель Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
ДТП случилось на Бердском шоссе — недалеко от остановки «Посёлок РМЗ».
«В 21:20 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Bora следовал по улице Бердское шоссе со стороны улицы Большевистская в сторону улицы Старое шоссе и в пути следования у дома
По его данным, 31-летний мужчина вышел на дорогу с левой стороны от водителя. Пострадавшего увезли в больницу с переломом правой ноги.
Сам водитель пояснил автоинспекторам, что он ехал в среднем ряду со скоростью 60 километров в час и миновал светофор на зелёный свет, когда под колёса выбежал пешеход. По словам водителя, он стал тормозить, но ДТП избежать не смог, привёл его показания Владислав Савченков.
Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым