Новосибирцы стали чаще тратить деньги на покупку новых машин

За год их продажи выросли почти на 17%

В прошлом году жители Новосибирской области купили больше 17 тысяч новых легковых авто
В прошлом году жители Новосибирской области купили больше 17 тысяч новых легковых авто


В Новосибирской области вырос спрос на новые легковые автомобили.


К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», сравнив ситуацию на рынке в 2017 и 2018 годах.


Всего, согласно подсчётам аналитиков, за прошлый год жители Новосибирской области купили 17,5 тысячи новых легковых машин. Это на 16,9% больше, чем в 2017 году, когда новосибирцы стали обладателями 15 тысяч новых автомобилей. 


По объёмам продаж новых авто Новосибирская область занимает 24-е место в России. На её долю в прошлом году приходилось 1,1% всего российского рынка новых легковых машин.


«Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчётный период достиг 238,8 тысячи реализованных экземпляров — на 12,1% больше, чем за январь – декабрь 2017 года. Рынок Подмосковья за этот период вырос на 15,3% до 136,3 тысячи новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 112 тысячи машин (+11,2%)», — подсчитали в «Автостате».


Ранее в «Автостате» рассказали, что в прошлом году в Новосибирской области было продано 469 новых автомобилей премиальной марки Lexus. По сравнению с 2017 годом бренд продемонстрировал 35,9-процентный скачок продаж. В топ-3 самых популярных моделей вошли внедорожники RX, NX и LX.

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