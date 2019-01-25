ГИБДД предупредила водителей о сплошных проверках на трезвость

На некоторых улицах будут дежурить сразу несколько экипажей ДПС

За прошлый год ГИБДД поймала на дорогах города 1830 пьяных водителей





Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие выходные в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель».







С 20:00 25 января до 9:00 28 января автоинспекторы будут усиленно искать пьяных за рулём, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.







«Каждому району города будет уделено внимание. Будут выбраны определенные участки в городе Новосибирске, на которых будет <…> максимальное количество экипажей. <…> Будут останавливать каждое транспортное средство, и каждый водитель будет проверен на наличие алкоголя [в крови]», — рассказал о предстоящих проверках Владислав Савченков, не раскрывая конкретных улиц, на которых будет усилено патрулирование.







В ГИБДД уточнили, что за 2018 год автоинспекторы города составили 1830 протоколов на пьяных водителей, ещё 1401 водитель отказался от медицинского освидетельствования. 503 водителя попались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не в первый раз — им грозит уголовное наказание.





На этой неделе пьяный водитель «Ниссана» прокатил на капоте сотрудницу полиции в Калининском районе Новосибирска и попал под уголовное дело.

