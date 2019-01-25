ГИБДД предупредила водителей о сплошных проверках на трезвость

На некоторых улицах будут дежурить сразу несколько экипажей ДПС

За прошлый год ГИБДД поймала на дорогах города 1830 пьяных водителей
За прошлый год ГИБДД поймала на дорогах города 1830 пьяных водителей


Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие выходные в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель».


С 20:00 25 января до 9:00 28 января автоинспекторы будут усиленно искать пьяных за рулём, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


«Каждому району города будет уделено внимание. Будут выбраны определенные участки в городе Новосибирске, на которых будет <…> максимальное количество экипажей. <…> Будут останавливать каждое транспортное средство, и каждый водитель будет проверен на наличие алкоголя [в крови]», — рассказал о предстоящих проверках Владислав Савченков, не раскрывая конкретных улиц, на которых будет усилено патрулирование.


В ГИБДД уточнили, что за 2018 год автоинспекторы города составили 1830 протоколов на пьяных водителей, ещё 1401 водитель отказался от медицинского освидетельствования. 503 водителя попались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не в первый раз — им грозит уголовное наказание.


На этой неделе пьяный водитель «Ниссана» прокатил на капоте сотрудницу полиции в Калининском районе Новосибирска и попал под уголовное дело.

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