Раздали немного: в Новосибирской области снизился долг по зарплате

К началу января работодатели оставили без зарплаты 359 человек.





К началу января предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 12,3 миллиона рублей. Месяц назад сумма долга составляла 16,8 миллиона рублей.





Самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из сфер обеспечения электрической энергией, газом и паром, управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и обрабатывающего производства.







«2,8 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 359 человек. В среднем на одного работника приходилось по 34176 рублей невыплаченной заработной платы», — сообщили специалисты Новосибирскстата.







Также статистики отметили, что 80% случаев просроченной задолженности связаны с отсутствием у организаций собственных средств.





«По состоянию на 1 января 2019 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ЭСХ СО РАН и МУП "ЖЭО" ("Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"), ЗАО «ОРДЫНСКАЯ МТС» ("Обрабатывающие производства"), МУП "ТЕПЛОСЕРВИС" ("Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха"). На долю этих организаций приходится 64% общей суммы задолженности», — добавили аналитики.







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