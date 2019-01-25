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Разгромное поражение: БК «Новосибирск» проиграл питерскому «Спартаку»

Больше всего очков нашей команде принёс защитник Александр Мартынов

Разрыв в счёте составил больше 30 очков.
Разрыв в счёте составил больше 30 очков.


Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу «Спартак» из Санкт-Петербурга в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила ночью 25 января в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 90:59 в пользу питерских баскетболистов. «Новосибирск» уступил в трёх четвертях, а самой результативной нашей команды стала вторая четверть (21:14;16:20;26:13;27:12).


Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 19. В копилке у центрового Алексея Курцевича 12 очков, у защитника Азата Тукмакова — 10 очков.


Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 27 января с клубом «Зенит - Фарм». Прошлую игру, которая состоялась 18 января, новосибирцы проиграли команде «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» из Ревды со счётом 75:82.

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