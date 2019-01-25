Разгромное поражение: БК «Новосибирск» проиграл питерскому «Спартаку»
Больше всего очков нашей команде принёс защитник Александр Мартынов
Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу «Спартак» из Санкт-Петербурга в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила ночью 25 января в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 90:59 в пользу питерских баскетболистов. «Новосибирск» уступил в трёх четвертях, а самой результативной нашей команды стала вторая четверть (21:14;16:20;26:13;27:12).
Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 19. В копилке у центрового Алексея Курцевича 12 очков, у защитника Азата Тукмакова — 10 очков.
Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 27 января с клубом «Зенит - Фарм». Прошлую игру, которая состоялась 18 января, новосибирцы проиграли команде «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» из Ревды со счётом 75:82.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Все самые интересные новости мы telegram'ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Александра Трофименко
Фото bcnovosibirsk.ru