Разгромное поражение: БК «Новосибирск» проиграл питерскому «Спартаку»

Больше всего очков нашей команде принёс защитник Александр Мартынов

Разрыв в счёте составил больше 30 очков.





Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу «Спартак» из Санкт-Петербурга в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.







Игра проходила ночью 25 января в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 90:59 в пользу питерских баскетболистов. «Новосибирск» уступил в трёх четвертях, а самой результативной нашей команды стала вторая четверть (21:14;16:20;26:13;27:12).





Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 19. В копилке у центрового Алексея Курцевича 12 очков, у защитника Азата Тукмакова — 10 очков.







Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 27 января с клубом «Зенит - Фарм». Прошлую игру, которая состоялась 18 января, новосибирцы проиграли команде «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» из Ревды со счётом 75:82.