Новосибирские военные участвуют в масштабных тренировках боеготовности
По всей Сибири в учениях задействовано около 8 тысяч солдат
Новосибирские военные участвуют в масштабных тренировках боеготовности войск Центрального военного округа, в которых задействованы пушечные комплексы «Панцирь» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
«С личным составом проводятся тренировки по оповещению и связи, получению оружия, экипировки и боеприпасов, выполнению установленных нормативов при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач по предназначению», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
Всего в учениях задействованы около 8 тысяч солдат в Новосибирской области, Туве, на Алтае и в Кузбассе. Тренировки продлятся до конца недели.
В понедельник, 21 января, новосибирские военные начали подготовку к международным армейским играм — для занятий они приготовили больше 200 мишеней.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова