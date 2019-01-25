По всей Сибири в учениях задействовано около 8 тысяч солдат

В тренировках задействованы пушечные комплексы и зенитные ракетные системы.





Новосибирские военные участвуют в масштабных тренировках боеготовности войск Центрального военного округа, в которых задействованы пушечные комплексы «Панцирь» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».







«С личным составом проводятся тренировки по оповещению и связи, получению оружия, экипировки и боеприпасов, выполнению установленных нормативов при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач по предназначению», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.







Всего в учениях задействованы около 8 тысяч солдат в Новосибирской области, Туве, на Алтае и в Кузбассе. Тренировки продлятся до конца недели.





В понедельник, 21 января, новосибирские военные начали подготовку к международным армейским играм — для занятий они приготовили больше 200 мишеней.