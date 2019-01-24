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Почти 500 зданий в Дзержинском районе остались без света

Произошло аварийное отключение

Свет обещают вернуть в 23:30
Свет обещают вернуть в 23:30


Вечером 24 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате без света осталось 483 здания.


Свет отключился в 483 домах
Свет отключился в 483 домах


«Повреждение линии ТП (трансформаторной подстанции. — Прим. ред.). <…> 12 ТП отключено. Аварийное отключение», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.


По данным диспетчерской, свет в домах должен появиться в 23:30.


Сегодня более 60 зданий в нескольких районах города остались без отопления. Отключения были вызваны устранением дефектов на теплотрассах.

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