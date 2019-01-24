Почти 500 зданий в Дзержинском районе остались без света
Произошло аварийное отключение
Вечером 24 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате без света осталось 483 здания.
«Повреждение линии ТП (трансформаторной подстанции. — Прим. ред.). <…> 12 ТП отключено. Аварийное отключение», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.
По данным диспетчерской, свет в домах должен появиться в 23:30.
Сегодня более 60 зданий в нескольких районах города остались без отопления. Отключения были вызваны устранением дефектов на теплотрассах.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru