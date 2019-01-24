«Сузуки» развернуло на Немировича-Данченко после аварии с «Ниссаном»: на место приехала скорая
По информации аваркомов, пострадала женщина-водитель из «Сузуки»
Вечером 24 января автомобиль Suzuki попал в аварию на Немировича-Данченко.
За рулём «Сузуки» была женщина, она ехала по улице Немировича-Данченко со стороны областной больницы.
«На перекрёстке с Таймырской остановилась для поворота налево, загорелся красный сигнал светофора, и она поехала. Мужчина на "Ниссане" двигался на зелёный сигнал светофора во встречном направлении, со стороны Ватутина в сторону облбольницы. Женщина на "Сузуки" не пропустила "Ниссан", и произошло столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».
От удара «Сузуки» отбросило вправо и развернуло. Женщина пострадала, на место приехала скорая, отмечают аваркомы.
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Елена Громкова
Скриншот «2ГИС», Ася Ефимова (1)
Фото vk.com/avtospasrus (2)