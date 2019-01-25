Государство вам все-таки должно: 19 льгот для студентов, про которые не все знают

Лайфхаки для тех, кого принято считать бедными и беспечными

Быть студентом не только весело, но и приятно, особенно если знаете, как получить халяву
Быть студентом не только весело, но и приятно, особенно если знаете, как получить халяву


Современный мир приготовил студентам столько бонусов и плюшек, что бедными их сложно назвать. Но пособия и льготы так хорошо запрятаны в законодательных актах и указах, что юному бонвивану докопаться до них сложно, да и неохота. Мы сделали это за вас, и сегодня, в День студента, рассказываем, что можно получить на халяву, где сэкономить, а где не платить вообще.


Деньги: стипендии, пенсии и кешбэк от государства


Студенты-платники могут вернуть 13% от государства через налоговую
Студенты-платники могут вернуть 13% от государства через налоговую


Помимо стипендии за успеваемость студент может претендовать на выплату, не зависящую от оценок в зачетке — главное, чтобы сессия была закрыта. Это социальная стипендия, она положена ученикам, нуждающимся в особой помощи — это сироты, дети, родители которых лишены прав на воспитание, инвалиды аварии на Чернобыльской АЭС. Размер социальной стипендии устанавливает учебное заведение, но законом принята планка, ниже которой опускаться нельзя: это 730 рублей для колледжей и техникумов и 2010 рублей для вузов.


Студенты, оставшиеся без кормильцев, претендуют на пенсию: 5180,24 рубля при потере одного родителя и 10 360,48 при потере обоих или матери-одиночки. Чтобы выплату получить, нужно соблюсти несколько условий: очная форма обучения, отсутствие официальной работы (кроме родственников военнослужащих — им можно совмещать) и возраст — пенсия по потере кормильца выплачивается до 23 лет.


Студенты-платники могут вернуть часть денег, отданных за учебу. Для этого нужно оформить налоговый вычет. В бухгалтерии или деканате возьмите договор об обучении, копию лицензии, справку о доходах и чек об оплате семестра. С этим набором приходите в налоговую, заполняйте бумаги и ждите — государство вернет 13% (но не более 50 тысяч рублей).


Кроме того, вы всегда можете подавать заявки на участие в конкурсах и грантах — это вам никто не запретит.


Жизненное: общага, академ и отсрочка от армии


Уголок в студенческом общежитии в теории может получить каждый, кто в нём нуждается — не важно, откуда взялся студент — из другого города или дома напротив. На практике каждый вуз устанавливает приоритеты, по которым у разных людей разные шансы на заселение. В первую очередь общежитие дается сиротам, инвалидам, отслужившим по контракту. Их же освобождают от уплаты коммунальных услуг. 

За коммуналку в общежитии с вас могут взять только 5% от суммы получаемой стипендии
За коммуналку в общежитии с вас могут взять только 5% от суммы получаемой стипендии

Не платить за газ, свет, воду и отопление могут и другие, но для этого нужно получить разрешение от учебного совета. Сумма, которую в общежитии берут за коммунальные услуги, должна составлять не больше 5% от стипендии.


Студенты-очники не ходят в армию, даже если они магистры или аспиранты. Отсрочка сохранится, если ученик взял академический отпуск — при условии, что в вуз он вернется через год или раньше. Академ можно брать сколько угодно, а вот восстановиться, если отчислили — только первые пять лет.


Беременные студентки-очницы имеют право на академический отпуск (140 дней) и пособия: по беременности (необходимо подать заявление в деканат), при постановке на учёт (до 12 недель) и после рождения ребенка — эти выплаты можно получить лишь один раз. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается полтора года.


Хлеб и зрелища: льготный проезд и бесплатная винда


Студенческий билет обеспечит выгодный проезд в городских автобусах и пригородных электричках
Студенческий билет обеспечит выгодный проезд в городских автобусах и пригородных электричках


Студенческий билет — пропуск в мир скидок и халявных развлечений. Во-первых, можно бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи. Во-вторых, пользоваться льготами в зоопарках, кинотеатрах, боулингах и прочих заведениях — не бесплатно, но дешевле, чем остальным. В-третьих, скидки дают продавцы-гиганты: у Apple специальная цена на компьютеры и планшеты, льготная подписка на Apple Music. Microsoft разрешает бесплатно качать свои сервисы и операционные системы — Microsoft Imagine, Windows 8.1 и Windows 10, Access, Visio, Project и так далее. Разработчик программ моделирования и проектирования Autodesk предлагает AutoCAD и другие программы бесплатно. У Adobe Creative можно получить 60-процентную скидку.


Со студенческим можно оформить льготный проезд на городском общественном транспорте, а также кататься по России на электричках и поездах за полцены. Льготы РЖД действуют с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, они не распространяются на скоростные и высокоскоростные поезда с нумерацией выше 701. Ученикам колледжей и техникумов не обязательно показывать учебную справку при покупке билета, но она должна быть при посадке на поезд.


Еще одна дорога в чарующий мир скидок и бонусов — международная карта ISIC, с ней гарантировано более 40 тысяч скидок по всему миру: как во время путешествий, бронируя билеты и хостелы, так и дома, совершая покупки онлайн. Карта пригодится, если в планах поездка за границу: ISIC действует в 130 странах.


Учеба VS работа: совмещение и отдых


У студентов-заочников больше поблажек на работе, чем у очников
У студентов-заочников больше поблажек на работе, чем у очников


Если учебы на одном факультете недостаточно, студент может совмещать обучение на нескольких отделениях или в нескольких вузах сразу — закон «О высшем образовании» этого не запрещает. 


Если нужно срочно куда-то уехать, но на носу сессия, можно договорить о досрочной сдаче. Получите согласие от декана, напишите заявление, возьмите ведомость и вперед, на экзамены. Сто процентов трюк прокатит с военнослужащими-контрактниками, по остальным вопрос решается индивидуально. Как правило, вузы идут навстречу отличникам, иногородним студентам и тем, кому светит стажировка или командировка.


Если вы совмещаете учебу и работу, помните, что можете уйти в отпуск трижды и при этом сохранить доход. На первом и втором курсе положено по 40 дней отпуска, на третьем и следующих — по 50 дней. На диплом дается до четырех месяцев подготовки, на сдачу ГОСов — месяц. Если сотрудник только собирается поступать, работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет на 15 дней. Но если студент учится и работает одновременно на двух работах, поблажками он может пользоваться только в одной компании.


У трудящихся заочников и вечерников особые привилегии: они могут попросить 7-часовой рабочий день или дополнительный выходной на неделе — как договорятся с работодателем. В этом случае сотруднику выплачивается половина среднего заработка. Раз в год заочники могут потребовать начальника оплатить проезд до университета и обратно, а также зачесть время, потраченное в дороге, к отпуску.


На будущее: бесплатное обучение в стране и за её пределами


Получить вышку по-прежнему можно по целевому направлению — предприятие не только оплатит обучение студента, но и обеспечит ему проживание и дополнительные образовательные курсы (даже если они платные). У студента обязанность одна — отработать после диплома столько, сколько прописано в контракте (но не менее трех лет).


После бакалавриата можно бесплатно выучиться за границей, получив государственный грант. Российские власти оплатят билеты туда-обратно, проживание, питание и медицинскую страховку. За это студент должен вернуться на родину и отработать. 


Как еще оказаться на учебе за границей и где ждут российских студентов, читайте в нашем обзоре.

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