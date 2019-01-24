«ВКонтакте» снова лёг: новосибирцы столкнулись со сбоем в популярной соцсети

Соцсеть перестала загружаться около 20:00

Новосибирцы не могут зайти в аккаунты «ВКонтакте»
Новосибирцы не могут зайти в аккаунты «ВКонтакте»


Сегодня вечером 24 января перестала загружаться социальная сеть «ВКонтакте» - новосибирцы заметили сбой около 20 часов.


Браузеры сообщают пользователям, что адрес vk.com невозможно найти и подключиться к серверу невозможно.


Не загружается  и компьютерная, и мобильная версия.


Похожая проблема наблюдалась вчера  около 18 часов.


Сейчас при попытке загрузить страницу соцсети браузер сообщает, что не может найти её
Сейчас при попытке загрузить страницу соцсети браузер сообщает, что не может найти её


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