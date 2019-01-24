«ВКонтакте» снова лёг: новосибирцы столкнулись со сбоем в популярной соцсети
Соцсеть перестала загружаться около 20:00
Сегодня вечером 24 января перестала загружаться социальная сеть «ВКонтакте» - новосибирцы заметили сбой около 20 часов.
Браузеры сообщают пользователям, что адрес vk.com невозможно найти и подключиться к серверу невозможно.
Не загружается и компьютерная, и мобильная версия.
Похожая проблема наблюдалась вчера около 18 часов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот vk.com