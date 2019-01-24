Гособвинитель потребовала 6,5 года колонии для новосибирца, который несколько лет прятался в Израиле

Его обвиняют в мошенничестве на 236 миллионов рублей

Представитель прокуратуры потребовала приговорить Евгения Богорада к реальному сроку — сам он свою вину не признаёт
Представитель прокуратуры потребовала приговорить Евгения Богорада к реальному сроку — сам он свою вину не признаёт


В Центральном районном суде Новосибирска начались прения по уголовному делу Евгения Богорада, который почти 8 лет скрывался от полиции, но потом сам сдался властям.


Это главный обвиняемый по уголовному делу о хищении государственных денег у ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), которое занимается управлением федеральной недвижимостью.


Сторона обвинения попросила приговорить Евгения Богорада к реальному сроку.


«Шесть с половиной лет со штрафом 550 тысяч рублей <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пересказала требования гособвинения помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.


Представитель прокуратуры уточнила, что бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-центр» Евгений Богорад обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, преступной группе под руководством топ-менеджеров и бухгалтера филиала удалось похитить у предприятия 236 миллионов рублей. Ещё 138,5 миллиона рублей сообщники планировали вывести, но им это не удалось, так этой суммы денег на расчетном счете филиала не оказалось.


Уголовное дело о крупном мошенничестве в сибирском филиале ФГУП «ФТ-Центр» было возбуждено в 2009 году. Как уточнила Ксения Короед, сотрудники «ФТ-Центра» похищали деньги предприятия, подписывая фиктивные договоры с подконтрольными организациями, которые должны были оказывать филиалу юридические услуги, охранять объекты и помогать ставить объекты недвижимости на баланс предприятия. Но на самом деле, по версии обвинения, заключать эти договоры было нецелесообразно, так как работа была либо уже сделана, либо входила в обязанности сотрудников филиала. Кроме того, часть зданий, на охрану которых были заключены договоры, оказались заброшенными и непригодными для использования.


Как ранее сообщал «Коммерсантъ», обвиняемыми по громкому делу проходили 10 человек. Трем из них, в том числе Евгению Богораду, удалось скрыться. К их розыску подключился Интерпол.


Тем временем в декабре 2014 года Новосибирский областной суд рассмотрел дело в отношении остальных обвиняемых. Двух из них он полностью оправдал. Оставшимся назначил условные сроки.


По данным «Коммерсанта», в конце 2016 года в полицию пришли экс-сотрудники «ФТ-центр» Татьяна Медведева и Игорь Фоменко, которые были в розыске. Уголовное дело в отношении них суд рассмотрел в упрощённом порядке.


Как сообщается в приговоре Центрального районного суда, Медведева и Фоменко также получили условные сроки.


В начале 2017 года полиции сдался и главный обвиняемый — Евгений Богорад, который последние годы жил в Израиле. В итоге его тоже отдали под суд.


Как уточнила Ксения Короед, сегодня в прениях по уголовному делу выступила сторона обвинения. Защите только предстоит озвучить свою позицию. 


По словам гособвинителя, 51-летний подсудимый свою вину не признаёт — он утверждает, что не знал о махинациях в филиале и считал, что все договоры реально исполняются. Также Евгений Богорад подчеркнул, что действовал как добросовестный руководитель, в интересах государства, и в деньгах не нуждался, — привела позицию подсудимого помощник прокурора района.

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