Кроссовер по цене «Октавии»: Skoda анонсировала новый дешёвый кроссовер Kamiq

Kamiq будет меньше и дешевле продающегося сейчас Kodiaq

По тизеру Skoda Kamiq можно угадать лишь силуэт новой машины
По тизеру Skoda Kamiq можно угадать лишь силуэт новой машины


Компания Skoda анонсировала новый кроссовер Kamiq для европейского рынка и распространила его первые тизеры. 


Автомобиль должен пополнить внедорожную линейку марки и занять место перед крупным Kodiaq и средним Karoq. Соответственно, и цены на автомобиль должны быть ниже, примерно на уровне легковой Octavia.


«[Меньший кроссовер] нужен — он и дешевле, и для городских условий нам "Йети" очень не хватает. Он маленький, парковаться удобно, и в то же время с нашими дорогами и дворами должен быть дорожный просвет. "Йети" с прошлого года не собирают, и в продаже нет, соответственно», — рассказали в отделе продаж компании «Альт-Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.


Автопроизводитель сообщает, что Kamiq будет сочетать высокую посадку, обзорность и увеличенный дорожный просвет. Для его производства используется платформа Modular Transverse Matrix (MQB), на которой базируются все современные «Шкоды».


Накануне стало известно о повышении цен на большой кроссовер Skoda Kodiaq — повысить цены с начала 2019 года решили многие автопроизводители.

Прочтений: 2007

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