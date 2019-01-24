Кроссовер по цене «Октавии»: Skoda анонсировала новый дешёвый кроссовер Kamiq
Kamiq будет меньше и дешевле продающегося сейчас Kodiaq
Компания Skoda анонсировала новый кроссовер Kamiq для европейского рынка и распространила его первые тизеры.
Автомобиль должен пополнить внедорожную линейку марки и занять место перед крупным Kodiaq и средним Karoq. Соответственно, и цены на автомобиль должны быть ниже, примерно на уровне легковой Octavia.
«[Меньший кроссовер] нужен — он и дешевле, и для городских условий нам "Йети" очень не хватает. Он маленький, парковаться удобно, и в то же время с нашими дорогами и дворами должен быть дорожный просвет. "Йети" с прошлого года не собирают, и в продаже нет, соответственно», — рассказали в отделе продаж компании «Альт-Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.
Автопроизводитель сообщает, что Kamiq будет сочетать высокую посадку, обзорность и увеличенный дорожный просвет. Для его производства используется платформа Modular Transverse Matrix (MQB), на которой базируются все современные «Шкоды».
Накануне стало известно о повышении цен на большой кроссовер Skoda Kodiaq — повысить цены с начала 2019 года решили многие автопроизводители.
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Дмитрий Косенко
Фото skoda-avto.ru