Кроссовер по цене «Октавии»: Skoda анонсировала новый дешёвый кроссовер Kamiq

Kamiq будет меньше и дешевле продающегося сейчас Kodiaq

По тизеру Skoda Kamiq можно угадать лишь силуэт новой машины





Компания Skoda анонсировала новый кроссовер Kamiq для европейского рынка и распространила его первые тизеры.





Автомобиль должен пополнить внедорожную линейку марки и занять место перед крупным Kodiaq и средним Karoq. Соответственно, и цены на автомобиль должны быть ниже, примерно на уровне легковой Octavia.





«[Меньший кроссовер] нужен — он и дешевле, и для городских условий нам "Йети" очень не хватает. Он маленький, парковаться удобно, и в то же время с нашими дорогами и дворами должен быть дорожный просвет. "Йети" с прошлого года не собирают, и в продаже нет, соответственно», — рассказали в отделе продаж компании «Альт-Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.





Автопроизводитель сообщает, что Kamiq будет сочетать высокую посадку, обзорность и увеличенный дорожный просвет. Для его производства используется платформа Modular Transverse Matrix (MQB), на которой базируются все современные «Шкоды».





Накануне стало известно о повышении цен на большой кроссовер Skoda Kodiaq — повысить цены с начала 2019 года решили многие автопроизводители.