«Сибирь» пропустила две шайбы от бывшего игрока и уступила «Адмиралу» во Владивостоке

Счёт в матче открыли гости встречи





Сегодня, 24 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях владивостокскому «Адмиралу» со счётом 4:2.





Первый гол в матче забил Юкка Пельтола из «Сибири» — он открыл счет на 6-й минуте встречи.









Но уже на 13-й минуте хозяева сравняли счет — отличился Владимир Бутузов, который прежде был игроком «Сибири». Он перешёл в «Адмирал» в сезоне 2017/2018.





А уже на 15-й минуте «Адмирал» забросил свою вторую шайбу, увеличить разрыв в счёте хозяевам удалось в середине игры. На 29-й минуте владивостокцы вели 3:1.





На 39-й минуте шайбу в ворота «Сибири» снова направил Владимир Бутузов.





На 55-й минуте новосибирцы смогли отыграть шайбу — в большинстве гол забил Николай Демидов — 2:4. Это был последний гол в матче.





Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.









Прошедший матч — второй в выездной серии «Сибири» на Дальнем Востоке. Первый был 22 января в Хабаровске — в тот день новосибирцы выиграли со счётом 4:2. Послезавтра, 26 января, «Сибирь» снова сыграет с «Адмиралом».