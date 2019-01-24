«Сибирь» пропустила две шайбы от бывшего игрока и уступила «Адмиралу» во Владивостоке

Послезавтра команды встретятся снова

Счёт в матче открыли гости встречи
Счёт в матче открыли гости встречи


Сегодня, 24 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях владивостокскому «Адмиралу» со счётом 4:2.


Первый гол в матче забил Юкка Пельтола из «Сибири» — он открыл счет на 6-й минуте встречи.



Но уже на 13-й минуте хозяева сравняли счет — отличился Владимир Бутузов, который прежде был игроком «Сибири». Он перешёл в «Адмирал» в сезоне 2017/2018. 


А уже на 15-й минуте «Адмирал» забросил свою вторую шайбу, увеличить разрыв в счёте хозяевам удалось в середине игры. На 29-й минуте владивостокцы вели 3:1.


На 39-й минуте шайбу в ворота «Сибири» снова направил Владимир Бутузов.


На 55-й минуте новосибирцы смогли отыграть шайбу — в большинстве гол забил Николай Демидов — 2:4. Это был последний гол в матче.


Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.



Прошедший матч — второй в выездной серии «Сибири» на Дальнем Востоке. Первый был 22 января в Хабаровске — в тот день новосибирцы выиграли со счётом 4:2. Послезавтра, 26 января, «Сибирь» снова сыграет с «Адмиралом».

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