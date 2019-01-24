В Новосибирске откроют генеральное консульство Киргизии

Указ об открытии генконсульства подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков (на фото), а ранее открыть диппредставительство в Новосибирске решил и глава Таджикистана





Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об открытии генерального консульства в Новосибирске.







Информация об этом появилась сегодня, 24 января, на официальном сайте главы Киргизской Республики.







«Согласно указу, генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Новосибирск Российской Федерации учреждено с консульским округом, включающим в себя территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей», — говорится на сайте президента Киргизии.







В сообщении уточняется, что раньше эти территории относились к округу генерального консульства Киргизии в Екатеринбурге. В Новосибирске работал его филиал — вице-консульство, теперь оно закрывается. По данным справочника 2ГИС, ведомство размещалось в здании апарт-отеля «Резидент» на улице Крылова.





Адрес, по которому будет работать новое генеральное консульство Киргизии, в сообщении на сайте главы республики не указан.





Ранее в Новосибирске открылось генеральное консульство Таджикистана.