Никогда тебя не брошу: новосибирцы подключились к флешмобу о любимых котах и собаках

Хозяева признаются в любви своим питомцам

Анжелика нашла кошку в подъезде и не смогла пройти мимо
Анжелика нашла кошку в подъезде и не смогла пройти мимо


Жители Новосибирска подключились к распространившемуся в соцсетях флешмобу — #никогдатебянеброшу — акция посвящена ответственности за своих домашних животных.


«Цель этого флешмоба — привлечь внимание к бесконечным отказам от питомцев. Скопируйте себе на стену этот текст, поставьте хештег #никогдатебянеброшу и прикрепите фото своего домашнего любимца. Животные — не игрушки. Изучайте информацию о содержании, будьте готовы к затратам, создавайте нужные условия до приобретения. Ответственность для многих так и остается просто словом», — такой текст распространяют участники флешмоба. К тексту они добавляют фотографии своих питомцев, а иногда вместо длинного текста ограничиваются только хештегом с названием акции.


Одна из участниц флешмоба, жительница Новосибирска Анжелика Сизова, опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографию своей кошки Гуччи.


«17 сентября днём я пошла выкидывать мусор и увидела за мусоропроводом напуганного кота (как я думала, это кот). Занесла к себе в квартиру перепуганное животное, решила придержать до вечера. Думала, что животное выскочило из квартиры утром и хозяин не заметил. Расклеила объявления в лифте, в подъезде и на входной двери с улицы. Просидела весь вечер, так никто и не пришел, кошка (как потом выяснился пол животного) была напугана и не вылазила. Я оставила ей еду и ночью, когда мы с мужем уже уснули, она всё съела», — рассказала корреспонденту НГС Анжелика.


Кошке, которую подобрали в подъезде, подошло имя Гуччи
Кошке, которую подобрали в подъезде, подошло имя Гуччи


Девушка некоторое время искала хозяев кошки, продолжала расклеивать объявления, но никто не откликнулся. В итоге она решила оставить её себе.


«Мне казалось, возможность найти её была, но просто кто-то не хотел. 


Кошку осмотрели, подтвердили, что она на вид здоровая и видно, что домашняя. Мне дали рекомендации по уходу, и мы отправились домой, я назвала её Гуччи, ей примерно два года. Она — помесь британца и, скорее всего, тайской, что-то восточное в ней есть», — говорит новая хозяйка кошки.


Среди сложностей, которые пришлось пережить, была пищевая аллергия — животное расчёсывало кожу до крови. После этого на приёме ветеринара ей назначили новый корм.


«Я приобрела ей домик, когтеточки и лежак. И началась весёлая жизнь. 


Сначала она будила нас с мужем ночью, бродила, шуршала. Утром тяжело было вставать, мы немного злились. У меня никогда до этого не было домашних животных, но интуитивно я понимала, что она привыкнет к нам и к нашему ритму, станет проще. И действительно, сейчас я просыпаюсь по будильнику, потом Гуччи помогает мне проснуться, лежит рядом и урчит, а потом мы идём завтракать, и вставать рано утром стало не так тяжело», — рассказывает Анжелика. Также она отмечает, что кошка умеет говорит слово «мам», когда ей что-то надо или когда целый день не видела хозяйку.


Другая новосибирская участница флешмоба, Виктория Рубанова, опубликовала вместе с постом о флешмобе фото кота Бакса.


Сибирскому коту Баксу уже 14 лет — Виктория взяла его домой, когда ему было только 2 месяца
Сибирскому коту Баксу уже 14 лет — Виктория взяла его домой, когда ему было только 2 месяца


«Женщина на улице отдавала котят в добрые руки. Увидев его большие глаза, мы влюбились и забрали его себе. Он стал любимцем семьи сразу же. Когда ему было 8 лет, он серьезно заболел, начала отказывать печень. Несколько дней он провел в клинике под капельницами. После пошёл на поправку. С тех пор очень тщательно следим за питанием и даём ему необходимые лекарства. Летом он ездит с нами на дачу, там он король ))) Не любит посторонних, домашних своих любит, не терпит конкуренции, поэтому единственный любимчик», — рассказывает Виктория.


Владелица 7-летней таксы Бонуса (также его называют Боней) Екатерина Широких, которая тоже присоединилась к флешмобу, рассказала, что пёс живёт у неё уже 6 лет.


Хозяева Бони выдержали все его проказы и болезнь — он для них настоящий член семьи
Хозяева Бони выдержали все его проказы и болезнь — он для них настоящий член семьи


«Щенок таксы — это разрушительный, позитивный электровеник. Его воспитание проходило весело и с сюрпризами, каждый вечер мы с мужем ехали с работы и гадали, какой сюрприз нас ждёт дома. Были уничтожены провода практически на всей бытовой технике, носки и обувь, в общем, все, что он мог достать», — вспоминает Екатерина.


Однажды Бонус решил выкопать себе нору и в итоге прорвал в новом диване дыру в 15 сантиметров. В это время хозяева были на работе, а так как жили в студии, закрывать собаку не было возможности.


«Боня для нас член семьи, он с нами везде, во всех поездках, кроме заграничных. Он очень по-взрослому и по-мужски встретил нашего сына, который младше Бони на 2 года. Сейчас они отличные друзья, вместе играют. Все было здорово и замечательно, пока он не заболел. 


Однажды он разбудил нас скулением, мы увидели, что он не ходит, задние лапы парализованы.


Муж схватил его и помчался в клинику, оказались 2 грыжи в позвоночнике — дископатия 5-й степени. Решили оперировать, шансов на ходьбу не давали, говорили покупать коляску. После операции 2 месяца он был парализован, мы самостоятельно обращались к специалистам в Питере, и нам там помогли, дали рекомендации по реабилитации. Упорно и долго каждый день мы все делали, и, когда уже надежды не было, он неуверенно начал ходить. Сейчас он нормально ходит, немного прихрамывая. Кто не знает, что произошло, думают: просто старый пес», — отметила Екатерина.


Боня живёт в семье Екатерины 6 лет
Боня живёт в семье Екатерины 6 лет


Другая жительница Новосибирска, Ольга Ладутько, рассказывает о своём коте Максе.


«В ноябре 2015 года в моей жизни со всеми переменами после переезда в Новосибирск появился Макс, красавец-британец, я просто увидела объявление, что в подъезд в мороз прибился кот, — с просьбой забрать до того, как найдутся старые хозяева. Я приехала почти ночью и забрала его. Когда увидела этого характерного красавца, я сразу поняла, что не отдам его, и вот уже больше 3 лет он со мной)», — пишет она в своём посте в Instagram.


Ольга рассказала, что первое время с котом были сложности.


«У британцев в принципе непростой характер, долго привыкал, не давал себя гладить особо, брать на руки, ходил сам по себе. Но потом освоился — видимо, понял, что его тут любят и обижать не собираются. Очень любит попрошайничать еду, даже если уже не хочет есть, главное — выпросить. Любит наблюдать за птицами, у нас очень много голубей всегда во дворе, он может часами сидеть на окне и смотреть за ними, как будто смотрит кино», — рассказала корреспонденту НГС Ольга.


Макса нашли в холодном подъезде
Макса нашли в холодном подъезде


Прошло уже три года, как он попал в новую семью
Прошло уже три года, как он попал в новую семью



Среди последних флешмобов, в которых участвовали новосибирцы, был челлендж, который запустил Егор Крид. А в конце прошлого года новосибирцы решили запустить собственный флешмоб — для этого они облились холодной водой на площади Ленина.

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