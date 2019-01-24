Александр Лукашенко похвалил новосибирцев за любовь к белорусским ярмаркам

Президент Белоруссии также поблагодарил Новосибирск за поставку оборудования для АЭС

Лукашенко назвал Новосибирскую область одним из перспективных экономических партнёров Белоруссии в Сибири





Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил ярмарки c товарами из этой страны, которые регулярно проводятся в Новосибирске.





Об этом Лукашенко сообщил сегодня, 24 января, на встрече с новосибирским губернатором Андреем Травниковым.





Александр Лукашенко заметил, что Новосибирская область для Белоруссии остаётся одним из перспективных экономических партнеров в Сибири.





«В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели. У вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны. Большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель»,





— цитирует Александра Лукашенко его официальный портал.





По словам белорусского президента, Новосибирск в течение последних лет поставляет оборудование для строящейся Белорусской АЭС. «Сотрудничество по запуску электростанции является взаимовыгодным. Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона», — цитируют слова президента.





В Новосибирске регулярно проводятся белорусские ярмарки. На одной из них торговали дорогой колбасой и шубами по 120 тысяч рублей, а рядом с ярмаркой появилась стихийная свалка. Схожая свалка коробок появилась и у другой белорусской ярмарки — на площади перед новосибирским вокзалом появились горы мусора рядом с мусорными баками.