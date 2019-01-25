Снег и арктический холод: погода в Новосибирске испортится к выходным

В Новосибирске в конце недели ожидаются снегопады и мороз до –22 градусов





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: неделя завершится снегопадами и метелями.





«В ближайшие дни сохранится довольно бурный перенос воздушных масс с запада, северо-запада на фоне циклонических систем, то есть областей низкого атмосферного давления с фронтами. И это всё вызовет снегопады разной интенсивности», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, в городе ожидаются метели и порывистый ветер — его сила в выходные может достигнуть 17–20 метров в секунду.







«Вместе с тем вот такие процессы будут сопровождаться, как мы говорим, тыловыми затоками холодных масс воздуха с северных широт, то есть <...> арктического или близкого к арктическому происхождения. Поэтому температурный фон будет колебаться довольно сильно, и в общем-то затоки холода станут более ощутимыми, чем они были накануне», — отметил Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 25 января, в Новосибирске температура в течение дня понизится до –15 градусов. В ночь на субботу, 26 января, из-за прохождения холодного фронта морозы усилятся: в городе ожидается –20…–22 градуса, в пригороде до –26. При этом днём будет –12 градусов. В воскресенье, 27 января, ночная и утренняя температура ожидается на уровне –15, но потом в течение дня она понизится до –21 градуса.





В прошлые выходные в Новосибирске стояла достаточно тёплая погода, и это оказалось на руку тысячам православных новосибирцев, которые решили отпраздновать Крещение погружением в прорубь. Наши корреспонденты следили за происходящим в режиме онлайн, а потом опубликовали 45 лучших фото с Крещения.





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