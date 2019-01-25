Снег и арктический холод: погода в Новосибирске испортится к выходным
В ближайшую ночь температура в городе опустится ниже –20 градусов
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: неделя завершится снегопадами и метелями.
«В ближайшие дни сохранится довольно бурный перенос воздушных масс с запада, северо-запада на фоне циклонических систем, то есть областей низкого атмосферного давления с фронтами. И это всё вызовет снегопады разной интенсивности», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, в городе ожидаются метели и порывистый ветер — его сила в выходные может достигнуть 17–20 метров в секунду.
«Вместе с тем вот такие процессы будут сопровождаться, как мы говорим, тыловыми затоками холодных масс воздуха с северных широт, то есть <...> арктического или близкого к арктическому происхождения. Поэтому температурный фон будет колебаться довольно сильно, и в общем-то затоки холода станут более ощутимыми, чем они были накануне», — отметил Ренад Ягудин.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 25 января, в Новосибирске температура в течение дня понизится до –15 градусов. В ночь на субботу, 26 января, из-за прохождения холодного фронта морозы усилятся: в городе ожидается
В прошлые выходные в Новосибирске стояла достаточно тёплая погода, и это оказалось на руку тысячам православных новосибирцев, которые решили отпраздновать Крещение погружением в прорубь. Наши корреспонденты следили за происходящим в режиме онлайн, а потом опубликовали 45 лучших фото с Крещения.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова