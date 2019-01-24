Плавает в бассейне, ест с аппетитом: в зоопарке рассказали, как белый медведь Ростик живёт в Китае

Он уже привык к новым людям и новому корму

Из Новосибирского зоопарка Ростика увезли в декабре 2018 года — сейчас он всё ещё на карантине
Из Новосибирского зоопарка Ростика увезли в декабре 2018 года — сейчас он всё ещё на карантине


В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило рассказали о том, как себя чувствует отправленный в Китай белый медведь Ростик.


«У него всё хорошо. Он хорошо адаптируется, привык к новым людям, новой среде и корму», — сообщили в Новосибирском зоопарке со ссылкой на своих коллег из китайского города Циндао, в который переехал белый медведь.


В зоопарке уточнили, что Ростик ещё на карантине. «Этот период делится на два этапа. Первый — максимально строгие требования, когда допуск к животному имеют только несколько сотрудников. В это время не проводятся ни фото-, ни видеосъемки. Сейчас закончился такой этап и начался второй, с менее жесткими правилами для персонала», — пояснили сотрудники Новосибирского зоопарка.


По их данным, у медведя отличный аппетит, он активный и любопытный. У Ростика есть небольшой бассейн, в котором он плавает. Уже совсем скоро его начнут знакомить с более просторным вольером и большим бассейном.


«Перевод в вольер, где есть естественный водоем и можно гулять по естественному грунту, будет также поэтапным. Ростику к большим пространствам нужно будет привыкать постепенно. Он должен будет знать, где будут вольеры для кормления, сна, осмотров специалистами», — добавили в зоопарке.


В зоологический центр города Циндао Ростик — 3-летний детёныш белых медведей Кая и Герды — уехал в конце 2018 года. В обмен на него Новосибирский зоопарк должен получить пару вомбатов, гепардов, кубинских фламинго и три вида обезьян.

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