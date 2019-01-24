Из правительства Новосибирской области уволят чиновника, охранявшего памятники
Сейчас Александр Кошелев в отпуске, но на работу уже не вернётся
Из правительства Новосибирской области уходит Александр Кошелев, возглавлявший областное управление по государственной охране объектов культурного наследия — он уволился по собственному желанию.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе правительства региона, Александр Кошелев сейчас находится в отпуске.
«С 21 января по 8 февраля он находится в отпуске. После чего будет уволен по собственной инициативе»,
— сообщили в правительстве.
Также в пресс-службе отметили, что сейчас не рассматривают трудоустройство Кошелева в другие подразделения правительства Новосибирской области.
В начале 2019 года управление по государственной охране объектов культурного наследия (УГООКН) упразднили, а его функции передали государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Сейчас исполняющим обязанности начальника госинспекции по охране ОКН является Елена Медведева — бывший заместитель Александра Кошелева.
Александр Кошелев от комментариев отказался, подтвердив своё увольнение. «Да. Я в отпуске. Не комментирую», — коротко сказал Кошелев.
Елена Медведева уже приступила к работе в инспекции по охране объектов культурного наследия — накануне она сообщила о нарушениях при сносе здания на улице Каменской, 18 в центре Новосибирска.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова