Не только плов и шаурма: на Центральном рынке появилась первая точка вьетнамской кухни

Вьетнамская закусочная соседствует на рынке с точкой «русской и уйгурской халяльной кухни»





На Центральном рынке Новосибирска открылась вьетнамская закусочная Pho. Это первая попытка открыть здесь заведение актуального формата — до этого здешний общепит ограничивался более привычными кухнями, например, среднеазиатской и русской.







Pho заняла небольшое помещение в боковой галерее продуктового павильона. У закусочной нет зала для клиентов — заказанные блюда можно либо забрать с собой, либо съесть на месте, стоя за одним из двух высоких столиков. Для владельцев это уже третья точка под этим названием. Но первые два арендуют отдельные помещения с посадочными местами.







Заведение открылось в продовольственном павильоне рынка





Меню в закусочной на Центральном рынке состоит, по сути, из трёх позиций: супа фо бо (150 рублей), обжаренных рисовых блинчики с начинкой (нэмы, порция — 75 рублей) и салат из капусты (30 рублей).







Для Центрального рынка вьетнамская закусочная стала первым арендатором такого рода. Ранее здесь работали только точки с ближневосточной, среднеазиатской, кавказской и русской кухнями. Так, в конце прошлого года здесь начали работать первые павильоны сети Kebab King из Екатеринбурга.







В целом вьетнамская кухня может считаться самым быстрорастущим направлением в Новосибирске последних 2 лет. Так, ещё осенью 2017 года в Новосибирске работала, по сути, одна специализированная точка такого рода — на Ленинском рынке. Сегодня, по данным 2ГИС, в категории «вьетнамская кухня» есть информация о 12 заведениях. В этом сегменте даже появились первые сети: Kung Pho и Pho с тремя точками каждая. Последнее по счёту новое заведение вьетнамской кухни открылось в начале этого месяца на перекрестке Гурьевской и Чехова.