Неравнодушные сибиряки собрали 160 тысяч на похороны убитой женщины на «Пежо»
Помочь семье погибшей деньгами решили больше 300 человек
Новосибирцы помогли мужу убитой сибирячки Ирины Синельниковой организовать похороны — неравнодушные люди собрали больше 160 тысяч рублей.
Вдовец Ирины Константин Синельников сообщил, что деньги на организацию похорон прислали больше 300 человек.
«Помогли нам с похоронами, мы сделали отчёт о всех, кто помогал нам, сделали копии всех чеков. Не могу сказать, откуда люди, которые нам помогают, такой информации нет», — рассказал корреспонденту НГС Константин Синельников.
По его словам, сейчас ему помогают и оплачивать адвоката, который оказывает семье юридическую помощь.
Ирина Синельникова из Бердска была убита в начале января после того, как поехала продавать Peugeot 407. Её поисками занимались больше 200 добровольцев. Тело Ирины нашли в Кемеровской области — следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Бердска, которые после преступления перегнали машину в соседний регион и продали.
«Машину из Кемерово я забрал, она стоит сейчас как улика», — рассказал сегодня Константин Синельников.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова