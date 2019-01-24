Неравнодушные сибиряки собрали 160 тысяч на похороны убитой женщины на «Пежо»

Сейчас люди помогают семье погибшей оплачивать адвоката





Новосибирцы помогли мужу убитой сибирячки Ирины Синельниковой организовать похороны — неравнодушные люди собрали больше 160 тысяч рублей.



Вдовец Ирины Константин Синельников сообщил, что деньги на организацию похорон прислали больше 300 человек.



«Помогли нам с похоронами, мы сделали отчёт о всех, кто помогал нам, сделали копии всех чеков. Не могу сказать, откуда люди, которые нам помогают, такой информации нет», — рассказал корреспонденту НГС Константин Синельников.



По его словам, сейчас ему помогают и оплачивать адвоката, который оказывает семье юридическую помощь.







Ирина Синельникова из Бердска была убита в начале января после того, как поехала продавать Peugeot 407. Её поисками занимались больше 200 добровольцев. Тело Ирины нашли в Кемеровской области — следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Бердска, которые после преступления перегнали машину в соседний регион и продали.





«Машину из Кемерово я забрал, она стоит сейчас как улика», — рассказал сегодня Константин Синельников.