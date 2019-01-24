Неравнодушные сибиряки собрали 160 тысяч на похороны убитой женщины на «Пежо»

Помочь семье погибшей деньгами решили больше 300 человек

Сейчас люди помогают семье погибшей оплачивать адвоката
Сейчас люди помогают семье погибшей оплачивать адвоката


Новосибирцы помогли мужу убитой сибирячки Ирины Синельниковой организовать похороны — неравнодушные люди собрали больше 160 тысяч рублей.

Вдовец Ирины Константин Синельников сообщил, что деньги на организацию похорон прислали больше 300 человек.

«Помогли нам с похоронами, мы сделали отчёт о всех, кто помогал нам, сделали копии всех чеков. Не могу сказать, откуда люди, которые нам помогают, такой информации нет», — рассказал корреспонденту НГС Константин Синельников.

По его словам, сейчас ему помогают и оплачивать адвоката, который оказывает семье юридическую помощь.


Ирина Синельникова из Бердска была убита в начале января после того, как поехала продавать Peugeot 407. Её поисками занимались больше 200 добровольцев. Тело Ирины нашли в Кемеровской области — следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Бердска, которые после преступления перегнали машину в соседний регион и продали. 


«Машину из Кемерово я забрал, она стоит сейчас как улика», — рассказал сегодня Константин Синельников. 

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