Суд простил посетителя ТРЦ «Галерея Новосибирск» за унижение охранников

Посетитель и его семья отказались проходить через рамку металлодетектора и устроили скандал

Посетители ТРЦ «Галерея» не захотели проходить через рамку возле лифта — это привело к конфликту с охранниками





Суд прекратил уголовное дело в отношении посетителя ТРЦ «Галерея Новосибирск», которого обвиняли в публичном оскорблении охранников.







«Прекратили дело по нереабилитирующим основаниям — в связи с декриминализацией статьи», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.







Как пояснила гособвинитель, 10 декабря 2017 года ранее судимый за несколько преступлений, включая убийство, посетитель пришёл в торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» вместе с женой и маленьким ребёнком, который был в переноске от детской коляски.





Конфликт с охраной завязался из-за того, что семья отказалась проходить рамку металлоискателя перед входом в лифт.





Свой отказ супруги объяснили тем, что не хотят подвергать ребёнка облучению. Но охранник не согласился с тем, чтобы посетители обошли рамку.







В итоге вокруг семьи собрались несколько сотрудников частного охранного предприятия — они попытались объяснить, что требования пройти через рамку продиктованы правилами антитеррористической безопасности.





При этом, по словам Оксаны Толстых,





посетитель стал оскорблять охранников по национальному признаку, а его жена тут же стала звонить в полицию.





В итоге посетитель ТРЦ «Галерея» оказался на скамье подсудимых по обвинению в ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично). Уголовное дело рассматривал Центральный районный суд.







Как уточнила помощник прокурора, свою вину подсудимый не признал. Во время следствия он заявил, что не помнит точно, какие именно выражения использовал при общении с охранниками. Также ранее в своих показаниях он пояснял, что подошедшие к нему люди не представлялись сотрудниками охраны, соответствующих надписей на их форме также не было, поэтому он не понимал, на каком основании они просят пройти через рамку.







По словам Оксаны Толстых, в среду, 23 января, суд прекратил дело в отношении 37-летнего подсудимого в связи с тем, что в статью уголовного кодекса, по которой его обвиняли, недавно были внесены изменения. Теперь уголовное наказание по ч. 1 ст. 282 УК РФ могут получить только те, кого в течение последнего года привлекали к административной ответственности за подобный поступок.





Гособвинитель подчеркнула, что прекращение уголовного дела не равно оправдательному приговору и не отменяет вины подсудимого.







Вместе с тем, по наблюдениям корреспондента НГС, сейчас на сервисе «Фламп» достаточно много отзывов с жалобами на охрану ТРЦ «Галерея Новосибирск». Посетители жалуются на то, что «охранники превышают свои полномочия, ведут досмотр», «шарят по сумкам, когда им вздумается». Также авторам отзывов не нравится то, что внутрь нельзя проносить колюще-режущие предметы, включая пилочку, спицы и пинцет — при этом на входе нет ячеек, куда эти вещи можно было бы сдать.







«На входе в тц сработала рамка и меня попросили все выложить из карманов. Я ношу с собой швейцарский нож, в котором маленький ножик, штопор и открывашка для пива. Охрана сказала что это колюще-режущий предмет и с ним я пройти не могу. Попросил показать правила, на что мне показали табличку перед входом, которая ссылается на пункт 12.1. Когда я спросил, 12.1 это пункт чего, Кодекса? А какого? Или из какого это документа ответить мне не смогли», — пишет пользователь сервиса Александр в своём отзыве от 11 октября 2018 года (орфография и пунктуация автора сохранены).







Одной из посетительниц, по её словам, отказали в проходе в ТЦ из-за перцового баллончика, «никак не сославшись на законы, внутренний устав или что-то ещё». Другой покупательнице, согласно её отзыву, запретили пронести внутрь маленький детский велосипед и предложили оставить его на улице.







Корреспондент НГС направила запрос в компанию «ТПС Недвижимость», которая управляет «Галереей Новосибирск», с просьбой прокомментировать специфику общения охранников с посетителями и уточнить, что предпринимает администрация торгового центра для сглаживания конфликтов и усовершенствования системы охраны в ТРЦ.





На этой неделе в Новосибирске также завершился суд над пользователем соцсети «ВКонтакте», который опубликовал у себя на странице экстремистский пост с призывом к насилию. Осуждённый получил 1,5 года колонии.