Новосибирская команда КВН пробилась на гала-концерт в Сочи

По результатам концерта жюри определит участников Высшей лиги КВН в 2019 году

В прошлом году команда НГУ «Я обиделась» стала единственной женской командой телевизионной лиги
В прошлом году команда НГУ «Я обиделась» стала единственной женской командой телевизионной лиги


Новосибирская команда КВН «Я обиделась» из НГУ попала на гала-концерт фестиваля «КиВиН-2019».


Сообщение об этом появилось в официальной группе новосибирской команды в соцсети «ВКонтакте».



Сегодня, 24 января, в Сочи пройдёт гала-концерт, на котором помимо команды из НГУ выступят еще 25 коллективов. Во время концерта жюри будет решать, какая из команд попадёт в Высшую лигу КВН и будет участвовать в сезоне 2019 года.


В конце сентября подросток из Колывани стал участником телевизионного шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Наставники проекта дали шанс мальчику, несмотря на то что он никогда не занимался профессионально хореографией.

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