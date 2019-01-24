Новосибирская команда КВН пробилась на гала-концерт в Сочи
По результатам концерта жюри определит участников Высшей лиги КВН в 2019 году
Новосибирская команда КВН «Я обиделась» из НГУ попала на гала-концерт фестиваля «КиВиН-2019».
Сообщение об этом появилось в официальной группе новосибирской команды в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня, 24 января, в Сочи пройдёт гала-концерт, на котором помимо команды из НГУ выступят еще 25 коллективов. Во время концерта жюри будет решать, какая из команд попадёт в Высшую лигу КВН и будет участвовать в сезоне 2019 года.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/yaobidelaskvn