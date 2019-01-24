Больше 60 домов на левом берегу останутся без отопления

Дефекты на теплосетях обнаружили ночью





В четверг, 24 января, коммунальщики отключат от отопления и горячей воды больше 60 зданий в нескольких районах Новосибирска — отключения вызваны устранением дефектов на теплотрассах.





По информации СГК, под отключения попали 2 детских учреждения и одно лечебное учреждение.





«Мы продолжаем устранять выявленные при обходе теплосетей дефекты. Ни для кого не секрет, что причиной стал высокий износ теплотрасс. Наши специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать время отключения. Приносим извинения жителям», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.



Вернуть отопление и горячую воду в дома новосибирцев обещают к вечеру.







Карта отключений от отопления и горячей воды





Недавно, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключили от тепла и горячей воды 61 дом в районе улицы Революции.

