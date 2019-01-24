Больше 60 домов на левом берегу останутся без отопления

Ночью энергетики нашли дефекты на теплотрассах

Дефекты на теплосетях обнаружили ночью
Дефекты на теплосетях обнаружили ночью


В четверг, 24 января, коммунальщики отключат от отопления и горячей воды больше 60 зданий в нескольких районах Новосибирска — отключения вызваны устранением дефектов на теплотрассах.


По информации СГК, под отключения попали 2 детских учреждения и одно лечебное учреждение.


«Мы продолжаем устранять выявленные при обходе теплосетей дефекты. Ни для кого не секрет, что причиной стал высокий износ теплотрасс. Наши специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать время отключения. Приносим извинения жителям», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.


Вернуть отопление и горячую воду в дома новосибирцев обещают к вечеру.


Карта отключений от отопления и горячей воды


Недавно, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключили от тепла и горячей воды 61 дом в районе улицы Революции.

Прочтений: 3172

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено