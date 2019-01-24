«Тойота» и трамвай не поделили перекрёсток на левом берегу: за 7-летней девочкой приехали врачи

Легковая машина попала в аварию при повороте налево

ДТП случилось на перекрёстке Космической и Блюхера — маленькой пассажирке «Тойоты» понадобилась медицинская помощь 
ДТП случилось на перекрёстке Космической и Блюхера — маленькой пассажирке «Тойоты» понадобилась медицинская помощь 


Сегодня утром, 24 января, «Тойота Старлет» и трамвай № 18 сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска.


Авария случилась в 7:40 на пересечении Блюхера и Космической, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.


По её данным, оба участника ДТП ехали по Блюхера со стороны Геодезической, но 35-летняя водитель «Тойоты Старлет» собиралась поворачивать налево — на улицу Космическую, а трамвай № 18 продолжал движение прямо — в направлении Ватутина. В это время участники ДТП столкнулись. 


«В автомобиле находился несовершеннолетний пассажир, которому оказана разовая медицинская помощь», — сообщила Анна Варновская, уточнив, что речь идёт о 7-летней девочке. 

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