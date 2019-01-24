«Тойота» и трамвай не поделили перекрёсток на левом берегу: за 7-летней девочкой приехали врачи

По её данным, оба участника ДТП ехали по Блюхера со стороны Геодезической, но 35-летняя водитель «Тойоты Старлет» собиралась поворачивать налево — на улицу Космическую, а трамвай № 18 продолжал движение прямо — в направлении Ватутина. В это время участники ДТП столкнулись.

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Ольга Хмелевская

Фото предоставлено Анной Варновской

