«Тойота» и трамвай не поделили перекрёсток на левом берегу: за 7-летней девочкой приехали врачи
Легковая машина попала в аварию при повороте налево
Сегодня утром, 24 января, «Тойота Старлет» и трамвай
Авария случилась в 7:40 на пересечении Блюхера и Космической, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
По её данным, оба участника ДТП ехали по Блюхера со стороны Геодезической, но 35-летняя водитель «Тойоты Старлет» собиралась поворачивать налево — на улицу Космическую, а трамвай
«В автомобиле находился несовершеннолетний пассажир, которому оказана разовая медицинская помощь», — сообщила Анна Варновская, уточнив, что речь идёт о 7-летней девочке.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Анной Варновской