Полиция накрыла подпольную оружейную мастерскую в центре Новосибирска

Часть найденного в мастерской оружия была переделана под стрельбу боевыми патронами





В Центральном районе Новосибирска сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской, в которой спортивное и сигнальное оружие переделывали для стрельбы боевыми патронами.





По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, задержание подозреваемого проводилось 22 января.





«Проводилась федеральная операция в нескольких городах России, в том числе и на территории Новосибирской области. По подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов задержан 56-летний ранее не судимый житель Новосибирска. <…> Мастерская была в квартире, оборудована станками для изготовления оружия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции.





В ходе осмотра мастерской сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли пять единиц кустарного огнестрельного оружия, детали для его изготовления и больше 500 патронов разных калибров.





При обыске полицейские нашли больше 500 патронов к оружию





«Исследованием, проведенным в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области, установлено, что часть изъятого оружия переделана под стрельбу боевыми патронами из сигнального и спортивного. Также установлено, что кустарным способом произведена часть патронов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Расследование уголовного дела продолжается.





В начале 2016 года полицейские сообщили о том, что раскрыли целую сеть поставщиков автоматов и пулеметов в Новосибирск. Однако изъятое оружие оказалось коллекционным.

