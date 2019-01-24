У Ленинского рынка вспыхнул частный дом: пожарные тушили пламя два часа
Дом находится напротив торгового центра «Меркурий»
Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул частный дом — пожар удалось потушить спустя почти 2 часа.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар обнаружили ещё рано утром — в 6:08.
«[Загорелся] частный дом на улице Плахотного, 14. В 6:14 пожарные прибыли на место. Открытое горение было ликвидировано в 6:53 и ликвидация пожара в 8:39. Горел дощатый дом, размером 5 на 5 [метров]. Электрифицирован, отопление печное. Пострадавших там нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
23 января в здании бизнес-центра «Золотой колос» в Центральном районе Новосибирска случился пожар — в помещении одного из ресторанов загорелась вентиляция гриля.
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Дмитрий Здорников
Фото очевидца