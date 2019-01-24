Утро не задалось: новосибирцы встали в глухую пробку на Коммунальном мосту

Скорость машин в потоке не превышает 2 км/ч





Утром 24 января водители встали в глухую пробку на Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска — пробка растянулась почти на три километра.





Отметка о том, что на проспекте Карла Маркса столкнулись автомобили, появилась в сервисе Яндекс.Пробки около 7:40. Согласно данным карты ЦУГАЭТ, из-за пробки оказалось заблокированным движение трамваев, автобусов и маршруток.





Пробка растянулась по Коммунальному мосту от улицы Восход до площади Лыщинского





Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся почти на 3 километра, а скорость движения автомобилей в потоке не превышает 2 км/ч. В целом уровень пробок в городе в 8:40 оценивался на 7 баллов. Также заторы собрались на площади Труда, проезде Энергетиков, улицах Большевистской, Ипподромской и Кошурникова.





Уровень пробок в городе в 7:40 оценивался на 7 баллов





На днях в районе площади Маркса случилось несколько аварий с общественным транспортом — пассажиров высадили на улицу.