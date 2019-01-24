Приставы арестовали ноутбук новосибирца за долги по коммуналке

Сибиряк задолжал за свет и отопление 19 тысяч рублей

При встрече с приставами должник сообщил, что забыл заплатить за коммуналку





В Центральном районе Новосибирска приставы арестовали ноутбук новосибирца из-за долгов по коммуналке.





Как сообщили в пресс-службе областного УФССП, мужчина задолжал 19 тысяч рублей за отопление и электричество. Приставы арестовали банковские счета мужчины и постановили взыскать долг из его зарплаты.





«Однако предпринятые судебным приставом меры не принесли ожидаемого результата. Оказалось, что денежные средств на счетах мужчины отсутствуют, а с работы гражданин уволился», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





В ходе одного из рейдов с представителями АО «СИБЭКО» приставы застали должника дома. Он пояснил, что попросту забыл заплатить за свет и тепло.





«В результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на ноутбук Sony, принадлежащий гражданину, разъяснив, что данное имущество будет реализовано в счет погашения долга», — сообщили в пресс-службе новосибирских приставов.





На следующий день после ареста ноутбука, должник погасил всю задолженность по ЖКХ.



В прошлом месяце приставы рассказали, сколько новосибирцев не смогли отправиться в отпуск из-за долгов: за 11 месяцев 135 тысяч граждан Новосибирской области ограничили в праве выезда за пределы РФ.