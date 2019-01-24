Официально: население Новосибирска превысило 2,2 миллиона горожан

Число россиян, наоборот, уменьшилось впервые за 10 лет

За год население Новосибирской области выросло на 2215 человек
За год население Новосибирской области выросло на 2215 человек


За последний год население Новосибирской области выросло больше, чем на две тысячи человек и составило 2793278 человек — об этом 23 января сообщила пресс-служба Росстата. 


Как следует из сообщения, в Новосибирске проживает 2,2 миллиона человек, а в области 583 тысячи. 


Число россиян впервые за 10 лет уменьшилось и составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тыс. человек.


Осенью в Новосибирске наметилась естественная убыль населения — число умерших на 2627 человек превысило число родившихся. Ранее демографы предрекали Новосибирской области затяжную убыль населения. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.

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