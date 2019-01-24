Официально: население Новосибирска превысило 2,2 миллиона горожан

За год население Новосибирской области выросло на 2215 человек





За последний год население Новосибирской области выросло больше, чем на две тысячи человек и составило 2793278 человек — об этом 23 января сообщила пресс-служба Росстата.





Как следует из сообщения, в Новосибирске проживает 2,2 миллиона человек, а в области 583 тысячи.





Число россиян впервые за 10 лет уменьшилось и составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тыс. человек.





Осенью в Новосибирске наметилась естественная убыль населения — число умерших на 2627 человек превысило число родившихся. Ранее демографы предрекали Новосибирской области затяжную убыль населения. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.