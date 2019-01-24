Самолёта нет: в Толмачёво задержан на 17 часов второй рейс за сутки

Изначально рейс должен был улететь из Толмачёво в 21:30, но позже время сместилось





Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Краби, задержали почти на 18 часов.







Информацию о задержке рейса N4 2881 Новосибирск — Краби в редакцию НГС сообщила пассажирка задержанного самолёта Олеся. Самолёт должен был вылетать 23 января в 21:30.







«Зашла на электронное табло "Северного ветра" (авиакомпания Nordwind Airlines. — Прим. ред.), там была информация о задержке. <...> Я должна была улететь в 21:30 сегодня, а улечу завтра в три — и то непонятно, будут там задерживать или не будут», — рассказала корреспонденту НГС Олеся.





В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что задержка случилась из-за отсутствия самолёта:







«Вылет рейса задержан по причине позднего прибытия самолёта. <...> Планируемое время вылета — 15:00 с копейками», — объяснила пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина.







По данным онлайн-табло Толмачёво, посадка на рейс Новосибирск — Краби авиакомпании Nordwind Airlines будет произведена 24 января в 15:05





Сегодня ночью самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из Новосибирска в Пхукет, задержали на 16 часов. Он вылетел только в пять часов вечера. Авиакомпания обещала оплатить пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.