Самолёта нет: в Толмачёво задержан на 17 часов второй рейс за сутки
Причина задержки: позднее прибытие самолёта
Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Краби, задержали почти на 18 часов.
Информацию о задержке рейса N4 2881 Новосибирск — Краби в редакцию НГС сообщила пассажирка задержанного самолёта Олеся. Самолёт должен был вылетать 23 января в 21:30.
«Зашла на электронное табло "Северного ветра" (авиакомпания Nordwind Airlines. — Прим. ред.), там была информация о задержке. <...> Я должна была улететь в 21:30 сегодня, а улечу завтра в три — и то непонятно, будут там задерживать или не будут», — рассказала корреспонденту НГС Олеся.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что задержка случилась из-за отсутствия самолёта:
«Вылет рейса задержан по причине позднего прибытия самолёта. <...> Планируемое время вылета — 15:00 с копейками», — объяснила пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина.
Сегодня ночью самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из Новосибирска в Пхукет, задержали на 16 часов. Он вылетел только в пять часов вечера. Авиакомпания обещала оплатить пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова, скриншот tolmachevo.ru