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«Сказал, что причастен к терактам 11 сентября»: угонщика самолета «Аэрофлота» арестовали на 2 месяца

Сам Павел Шаповалов завил, что не признает вину

Павел Шаповалов на допросе у следователей
Павел Шаповалов на допросе у следователей

Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения Павлу Шаповалову, обвиняемому в попытке угона самолета. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».


«По ходатайству следствия в Ханты-Мансийске суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне воздушного судна», — говорится в сообщении. 


Во время заседания было отмечено, что сам мужчина не признал свою вину. Но при этом не смог объяснить, что подтолкнуло его к захвату самолета. По словам судьи, бортпроводница самолета заявила, что Павел говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и поэтому потребовал сменить курс на Афганистан.


Адвокат Шаповалова заявил, что будет обжаловать решение суда. 



Напомним, что 22 января Шаповалов, летевший рейсом Сургут — Москва, во время полёта потребовал развернуть самолет на Афганистан. По данным сервиса Flight Radar, на границе ХМАО и Свердловской области судно развернулось и направилось в сторону Ханты-Мансийска.


Изначально была информация о том, что дебошир пьян. Но позже стюардессы захваченного самолета рассказали, как всё произошло. Со слов девушек, мужчина спокойно заявил, что борт должен развернуться, и угрожал оружием. Запаха алкоголя или других признаков возможной неадекватности пассажира бортпроводницы не заметили. 



Когда самолет приземлился в Ханты-Мансийске, сотрудники спецслужб сразу взяли аэропорт в оцепление, в здание не пускали ни работников, ни пассажиров с билетами. Как задерживали мужчину, мы рассказывали в онлайн-трансляции. После операции пассажиры захваченного самолета провожали дебошира и силовиков аплодисментами.


Павлу Шаповалову предъявили обвинение в угоне самолета. Сыщики допросили членов экипажа и всех совершеннолетних пассажиров, родственников и знакомых Шаповалова. В доме обвиняемого были обыски.

Прочтений: 2019

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