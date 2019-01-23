«Сказал, что причастен к терактам 11 сентября»: угонщика самолета «Аэрофлота» арестовали на 2 месяца

Павел Шаповалов на допросе у следователей

Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения Павлу Шаповалову, обвиняемому в попытке угона самолета. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».







«По ходатайству следствия в Ханты-Мансийске суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне воздушного судна», — говорится в сообщении.





Во время заседания было отмечено, что сам мужчина не признал свою вину. Но при этом не смог объяснить, что подтолкнуло его к захвату самолета. По словам судьи, бортпроводница самолета заявила, что Павел говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и поэтому потребовал сменить курс на Афганистан.





Адвокат Шаповалова заявил, что будет обжаловать решение суда.





Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова pic.twitter.com/weIjWp7iIw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 января 2019 г.





Напомним, что 22 января Шаповалов, летевший рейсом Сургут — Москва, во время полёта потребовал развернуть самолет на Афганистан. По данным сервиса Flight Radar, на границе ХМАО и Свердловской области судно развернулось и направилось в сторону Ханты-Мансийска.







Изначально была информация о том, что дебошир пьян. Но позже стюардессы захваченного самолета рассказали, как всё произошло. Со слов девушек, мужчина спокойно заявил, что борт должен развернуться, и угрожал оружием. Запаха алкоголя или других признаков возможной неадекватности пассажира бортпроводницы не заметили.









Когда самолет приземлился в Ханты-Мансийске, сотрудники спецслужб сразу взяли аэропорт в оцепление, в здание не пускали ни работников, ни пассажиров с билетами. Как задерживали мужчину, мы рассказывали в онлайн-трансляции. После операции пассажиры захваченного самолета провожали дебошира и силовиков аплодисментами.





Павлу Шаповалову предъявили обвинение в угоне самолета. Сыщики допросили членов экипажа и всех совершеннолетних пассажиров, родственников и знакомых Шаповалова. В доме обвиняемого были обыски.