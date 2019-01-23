Долго ждали — дольше отдохнут: авиакомпания продлит отпуск в Таиланде пассажирам задержанного рейса

Самолёт должен был вылететь в 00:50, но его вылет перенесли на 17:00





Авиакомпания задержанного рейса из Новосибирска в Пхукет оплатит пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.





Сегодня ночью самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Пхукет, задержали почти на 16 часов — он вылетел только в 17:00. В аэропорту задержку связали с отсутствием самолёта.





Как сообщил корреспонденту НГС директор по связям с общественностью Александр Сухоруков, задержка произошла из-за поломки самолёта в аэропорту Иркутска.





«Соответственно, пока мы отправляли резервный самолёт, пока его дожидались, возникла задержка первоначальная рейса Иркутска — Краби. Он вылетел на 16 часов позднее, соответственно на это же время вернулся позднее. Сейчас, пока самолёт не будет исправлен, эта задержка откладывается (сохраняется. — Прим. ред.)», — уточнил Александр Сухоруков.





По его словам, сейчас туроператор ведёт переговоры с пассажирами.





«Им будет продлено проживание в гостинице, естественно, за счёт нас. Из Пхукета рейс также вернётся с задержкой.





Естественно, как только второй самолёт вернётся в строй, он всё это сократит. Мы рассчитываем, что уже завтра всё будет летать по расписанию», — рассказал Сухоруков.