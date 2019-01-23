Долго ждали — дольше отдохнут: авиакомпания продлит отпуск в Таиланде пассажирам задержанного рейса
Рейс из Новосибирска задержали на 16 часов
Авиакомпания задержанного рейса из Новосибирска в Пхукет оплатит пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.
Сегодня ночью самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Пхукет, задержали почти на 16 часов — он вылетел только в 17:00. В аэропорту задержку связали с отсутствием самолёта.
Как сообщил корреспонденту НГС директор по связям с общественностью Александр Сухоруков, задержка произошла из-за поломки самолёта в аэропорту Иркутска.
«Соответственно, пока мы отправляли резервный самолёт, пока его дожидались, возникла задержка первоначальная рейса Иркутска — Краби. Он вылетел на 16 часов позднее, соответственно на это же время вернулся позднее. Сейчас, пока самолёт не будет исправлен, эта задержка откладывается (сохраняется. — Прим. ред.)», — уточнил Александр Сухоруков.
По его словам, сейчас туроператор ведёт переговоры с пассажирами.
«Им будет продлено проживание в гостинице, естественно, за счёт нас. Из Пхукета рейс также вернётся с задержкой.
Естественно, как только второй самолёт вернётся в строй, он всё это сократит. Мы рассчитываем, что уже завтра всё будет летать по расписанию», — рассказал Сухоруков.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова