Долго ждали — дольше отдохнут: авиакомпания продлит отпуск в Таиланде пассажирам задержанного рейса

Рейс из Новосибирска задержали на 16 часов

Самолёт должен был вылететь в 00:50, но его вылет перенесли на 17:00
Самолёт должен был вылететь в 00:50, но его вылет перенесли на 17:00


Авиакомпания задержанного рейса из Новосибирска в Пхукет оплатит пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.


Сегодня ночью самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Пхукет, задержали почти на 16 часов — он вылетел только в 17:00. В аэропорту задержку связали с отсутствием самолёта.


Как сообщил корреспонденту НГС директор по связям с общественностью Александр Сухоруков, задержка произошла из-за поломки самолёта в аэропорту Иркутска. 


«Соответственно, пока мы отправляли резервный самолёт, пока его дожидались, возникла задержка первоначальная рейса Иркутска — Краби. Он вылетел на 16 часов позднее, соответственно на это же время вернулся позднее. Сейчас, пока самолёт не будет исправлен, эта задержка откладывается (сохраняется. — Прим. ред.)», — уточнил Александр Сухоруков.


По его словам, сейчас туроператор ведёт переговоры с пассажирами. 


«Им будет продлено проживание в гостинице, естественно, за счёт нас. Из Пхукета рейс также вернётся с задержкой. 


Естественно, как только второй самолёт вернётся в строй, он всё это сократит. Мы рассчитываем, что уже завтра всё будет летать по расписанию», — рассказал Сухоруков.

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