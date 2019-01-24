«Твоя "телега" не влезет в багажник — плати»: таксист отказался везти инвалидное кресло сибирячки

Водитель жаловался на то, что инвалидное кресло в салоне мешает обзору





Жительница Новосибирска Ольга Стволова пожаловалась на водителя такси — он не захотел везти её инвалидное кресло. Об этом девушка с инвалидностью рассказала на своей странице в Facebook.









Ольга Стволова объяснила корреспонденту НГС, что вызвала две машины через приложение Rutaxi — группа людей с инвалидностью торопилась на встречу с артистом Дмитрием Певцовым в центре города.





«Все началось с того, что таксист оказался неприятным человеком. Так как театральный опыт все же даёт определенные знания людей, сразу поняла — будут проблемы. Но мы торопились. На встречу собиралась компания: Лена, диагноз "ДЦП", передвигается на коляске; Вероника, диагноз "ДЦП", ходит при помощи опор; Юрий с особенностями также. И я на коляске. Мы заказали две машины. Увидев такого таксиста, отправила Веронику в другую машину с Леной и её бабушкой, сама села в машине с Юрием. И тут началось. Как потом рассказала Лена,





таксист и не пробовал поставить моё кресло в багажник. Он посмотрел с неприязнью, сказал, что не влезет.





В другое время я бы ушла из машины, но я торопилась, поэтому решила терпеть. Я сказала: "Давайте поставим в салон". Он и в салон не хотел, но я помогла, и коляска вошла. Затем таксист сказал, что раз коляска в салоне, надо платить 50 рублей. Я сказала, что никогда такого не было. Таксист поехал и начал звонить диспетчеру, сказал, что он меня долго ждал и коляску поставил в салон. Его спросили, мешает ли коляска обзору — он нагло соврал. Сказал, что да. Я завелась и кричала, что ничего моя коляска не закрывала. Потом таксист начал требовать, чтобы я заплатила ему до того, как он меня привезёт в пункт назначения. Я ответила, что





я никогда не платила за поездку до того, как приеду, что я никуда не денусь в любом случае, а вот он ведёт себя неадекватно,





и мне странно платить ему заранее», — рассказала она.





Ольга пожаловалась диспетчеру такси. В итоге водитель довёз девушку, вместо 180 рублей за поездку с неё взяли 270. Она отметила, что почти каждый день пользуется приложением Rutaxi: «Бывали случаи, что таксисты грубоваты, смотрят с неприязнью, но по большому счету исполняют свои обязанности. И в основном люди приветливые помогают».





Директор диспетчерской службы «Лидер», которая работает с приложением Rutaxi, Вячеслав Шевченко пояснил, что с водителем провели беседу.





«Эти перевозчики не являются нашими сотрудниками, трудовых отношений с ними нет — это независимые перевозчики, которые получают у нас заказы. Поэтому наказать, никакого штрафа, телесных наказаний у нас нет, — пояснил Вячеслав Шевченко. — <...> С ним проведена беседа. Написано замечание, ситуация описана, и всё беседой ограничилось. К этому времени человек остыл, он и сам признаёт, что да, погорячился что-то с инвалидом».







Он добавил, что водители имеют право требовать 50 рублей, если багаж пассажира не влезает в багажник машины.





Новосибирцы с инвалидностью нередко жалуются на то, как с ними обращаются на улицах, — например, осенью незрячую сибирячку с собакой-поводырём выгнали из магазина в центре Новосибирска.