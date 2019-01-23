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В бизнес-центре на улице Советской загорелся ресторан

В помещении загорелась вентиляция гриля

На место приехали пожарные
На место приехали пожарные


Сегодня вечером, 23 января, случился пожар в здании бизнес-центра «Золотой колос» в Центральном районе Новосибирска.


Как сообщила корреспондент НГС с места происшествия, возле здания на Советской работают два пожарных расчёта, в двери бизнес-центра затягивают пожарный рукав. 


В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области пока не смогли прокомментировать ситуацию.


Возле бизнес-центра работают три пожарные машины
Возле бизнес-центра работают три пожарные машины


Две пожарные машины с лестницами стоят со стороны Советской, ещё одна пожарная цистерна – во внутреннем дворе.


Пожарный рукав затянут в ресторан «Баранжар»
Пожарный рукав затянут в ресторан «Баранжар»


Как сообщает корреспондент НГС, находящаяся на месте событий, пожарный рукав протянут из колодца напротив «Почты России» в ресторан «Баранжар».



Корреспондент НГС запустила стрим с места происшествия. Она рассказывает, что сотрудники полиции не пропускают людей в ресторан «Баранжар».


По словам сотрудников из соседних заведений, в ресторане «Баранжар» произошло возгорание. «Но что именно загорелось, никто не знает», — сообщает корреспондент.


Как передаёт корреспондент НГС с места событий, из-за пожарных машин на улице Ленина скопилась большая пробка — автомобили проезжают с трудом, сигналят.


Полицейские также находятся во внутреннем дворе бизнес-центра. Итого на данный момент на месте работают 5 единиц техники — 4 на пересечении с улицей Ленина, одна машина во дворе.


Движение ограничено по улице Советской и улице Ленина
Движение ограничено по улице Советской и улице Ленина


По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость машин в потоке на улице Ленина не превышает 5 км/ч. Движение также ограничено по улице Советской от улицы Максима Горького до Вокзальной магистрали.


Как сообщает корреспондент НГС, сотрудники «Баранжара» отказываются отвечать на вопросы о причинах приезда пожарных.


По наблюдениям корреспондента НГС, только что ресторан «Баранжар» обесточили. «Ещё 10 минут назад горел свет. Соседние заведения продолжают работать, все посетители на месте», — рассказывает корреспондент.


Тогда пожарные даже разворачивали лестницу, но никто не пострадал
Тогда пожарные даже разворачивали лестницу, но никто не пострадал


В начале октября в здании бизнес-центра «Золотой колос» тоже вспыхнул пожар — причиной возгорания стал электрощиток.


В МЧС рассказали, почему к бизнес-центру съехались пожарные
В МЧС рассказали, почему к бизнес-центру съехались пожарные


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в чайхане «Баранжар» воспламенились отложения в вентиляционной системе гриля.


«Произошло воспламенение жировых отложений в системе вентиляции гриля. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны 10 человек эвакуировались», — пояснили в ГУ МЧС по региону.


Информацией об общей площади пожара в «Баранжаре» в пресс-службе ведомства пока не располагают.


«Хотелось бы отметить, что <…> руководителями кафе, использующими в своей деятельности грили, очень часто нарушаются требования технологического процесса в части систематического удаления отложений в системе вытяжки гриля. И небольшая искра приводит к тому, что данные жировые отложения воспламеняются. <…> Поэтому мы всем рекомендуем в целях исключения подобных ситуаций <...> соблюдать регламент эксплуатации гриля и вовремя проводить очистку», — добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области.


На этом мы завершаем наш онлайн-репортаж с места происшествия. Спасибо, что оставались с нами.


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