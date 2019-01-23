Nissan показал новый кроссовер — он меньше «Кашкая» и сделан на базе «Рено Дастер»

Kicks использует двигатели и агрегаты Renault





Компания Nissan представила новый компактный кроссовер Kicks, переведенный на платформу B0. В России эта платформа хорошо освоена — на ней базируются популярные модели Renault Logan, Renault Duster, Nissan Terrano. Предполагается, что Kicks на этой платформе будет продаваться и в России. В продуктовой линейке Nissan модель займёт место перед Qashqai.





«Спрос будет, потому что, во-первых, это новинка, а у нас потребитель в принципе любит новинки. Он будет пользоваться популярностью. В свое время, когда был Duster, про Terrano говорили, что он вообще не выйдет на рынок. Тем не менее он пользуется спросом, у него есть свой потребитель, и этот потребитель с каждым годом молодеет», — пояснила корреспонденту НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).





Даты выхода Kicks и цены на него пока не известны. Модель является компактным кроссовером размером меньше Qashqai. Длина Kicks составляет — 4384 мм, колёсная база — 2673 мм. Автомобиль оснащён двигателями Renault: 1,5-литровым бензиновым мощностью 106 л.с. и 1,5-литровым дизельным мощностью 110 л.с. Трансмиссия — механика или автомат. В базовой версии кроссовер имеет две подушки безопасности, климат-контроль, парктроник, аудиосистему. Многие элементы и органы управления в салоне позаимствованы у автомобилей Renault.





Ранее стало известно, что Nissan подняла цены на кроссоверы X-Trail и Qashqai.