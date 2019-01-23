Не так снесли: власти нашли нарушения при сносе старейшего дома-коммуны

Теперь подрядчика сноса хотят наказать за трещины в соседнем доме

Дом на Каменской, 18 начали сносить утром 5 января
Дом на Каменской, 18 начали сносить утром 5 января


Власти нашли виновных в трещинах в старом доме на Каменской, 16 в центре Новосибирска — после сноса соседнего здания в начале января на его стенах появились трещины. 


Жильцы дома на Каменской, 16 заметили в подъезде огромные трещины. По их словам, здание начало разрушаться после сноса дома-коммуны на Каменской, 18. 


Дом «Союззолото» на Каменской, 16 построен в 1930-х годах и включён в реестр охраны памятников культурного наследия.


Как сообщила корреспонденту НГС исполняющая обязанности начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева, площадка сноса была огорожена с нарушениями, а сами работы велись без согласования. 


«Путём визуального осмотра было выявлено, что работы <...> осуществлялись с частичной установкой ограждения <...>. Ограждение установлено разной высоты, в отдельных местах не достигающей 2 метров, без сплошного защитного козырька, что не соответствует п. 6.2.2 СНиП <...>. 


Работы по сносу здания осуществляются в нарушение пунктов 2, 3 статьи 36 ФЗ, а именно в отсутствии согласованного Управлением раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия <...>, включающего оценку воздействия проводимых работ на объектов культурного наследия», 


— пояснила Елена Медведева в письменном ответе на запрос редакции НГС.


Также Медведева сообщила, что инспекция провела внеплановую проверку компании, сносившей здание на Каменской, 18.


Трещины появились в доме на Каменской, 16 (на фото слева)
Трещины появились в доме на Каменской, 16 (на фото слева)


«По результатам проверки установлен факт нарушения подрядчиком (ООО "Символ". — Прим. ред.) и его руководителем законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. 


Инициирована процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности», — говорит Елена Медведева.


Минувшей осенью власти продали дом на улице Каменская, 18 в частные руки, выручив за это миллионы рублей. А во время новогодних праздников, в начале января, дом полностью снесли

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