Во «ВКонтакте» произошел сбой: новосибирцы не могут загрузить сайт

Проблемы с соцсетью начались около 18:00

Сбой в работе соцсети случился во многих крупных городах
Сбой в работе соцсети случился во многих крупных городах


Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе соцсети «ВКонтакте».


По наблюдениям корреспондентов НГС, сайт перестал загружаться около 18:00 и на момент публикации новости продолжал оставаться недоступным.


По данным сервиса Downdetector, сбои в работе соцсети «ВКонтакте» зафиксированы не только в Новосибирске, но и в других крупных городах России. В частности, проблемы с сайтом наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону.


В конце декабря больше 400 новосибирцев на три с лишним часа остались без связи оператора МТС. 51% пользователей не мог воспользоваться мобильной связью, а 48% жаловались на сбой интернета. 

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