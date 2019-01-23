Во «ВКонтакте» произошел сбой: новосибирцы не могут загрузить сайт

Сбой в работе соцсети случился во многих крупных городах





Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе соцсети «ВКонтакте».







По наблюдениям корреспондентов НГС, сайт перестал загружаться около 18:00 и на момент публикации новости продолжал оставаться недоступным.





По данным сервиса Downdetector, сбои в работе соцсети «ВКонтакте» зафиксированы не только в Новосибирске, но и в других крупных городах России. В частности, проблемы с сайтом наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону.





В конце декабря больше 400 новосибирцев на три с лишним часа остались без связи оператора МТС. 51% пользователей не мог воспользоваться мобильной связью, а 48% жаловались на сбой интернета.