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В Новосибирске украли огромную собаку — похитители требуют 100-тысячный выкуп

Собаку видели в пригороде — её держали в багажнике машины

Хозяева считают, что собаку либо отравили, либо нанесли удар электрошокером. Вес взрослой собаки — порядка 80 кг
Хозяева считают, что собаку либо отравили, либо нанесли удар электрошокером. Вес взрослой собаки — порядка 80 кг


Огромного тибетского мастифа украли в Дзержинском районе Новосибирска — владельцы утверждают, что за собаку требуют выкуп минимум 100 тысяч рублей. 


О похищении корреспонденту НГС рассказала хозяйка собаки Ирина Г. — мастиф живёт у неё, но по документам принадлежит заводчице Алле. 


Владельцы собаки подозревают, что похититель усыпил животное, а потом увёз в Мошковский район в багажнике легкового автомобиля.


«В субботу мы искали собаку, ходили и спрашивали людей по магазинам. Никто ничего не слышал про собаку. Дали данные по всем клубам и ветаптекам. <...> пришла информация, что позвонил собственник технического помещения на улице Локтинской в посёлке Светлом. <...> Он сказал, что он собственник, его звать Денис, и что его работник Александр обратился к нему, что нужно на пару дней пристроить собаку», — рассказывает Ирина. 


По словам свидетелей, сперва собаку держали в багажнике, а в воскресенье пытались продать жителю дома на Локтинской, 4 и только после отвели в помещение Дениса на улице Согласия, 1. 


По словам Ирины, после кражи похититель начал искать заводчиков мастифов в Новосибирске, чтобы выяснить стоимость собаки, и вышел на заводчицу Аллу Р., на которую оформлены документы пса. После этого он начал торговаться и требовать деньги. 


Жители Светлого заметили, что сосед держит огромную собаку в багажнике автомобиля
Жители Светлого заметили, что сосед держит огромную собаку в багажнике автомобиля


«И тут он (Александр. — Прим. ред.) начал названивать с вопросами: "Вы же торгуете этими собаками? Они же тысяч сто стоят?". Ему сказали, что даже дороже. Алла спрашивает, зачем ему это. Он сказал, что нашли собственника. И тут она не сдержалась и сказала, что она собственник <...> Он сказал: "Приезжайте. Мне нужны деньги за собаку". Сказал, что в день зарабатывает 3 тысячи рублей, Алла предложила 5, но он ответил, что этого мало», — рассказала Ирина о вымогательстве.


По словам Ирины, похититель утверждает, что он якобы два часа ловил собаку в саду Дзержинского, поэтому рассчитывает на вознаграждение. К 16:00 22 января он заявил, что собаки у него больше нет. 


Через пару часов Ирина поехала на поиски собаки, а после обратилась и в полицию. Накануне вечером, 23 января, Ирина написала заявление в полицию — она считает, что похититель нарушил четыре статьи УК РФ, в том числе совершил кражу и занимался вымогательством. Хозяйка попросила не указывать кличку животного, чтобы этим не могли воспользоваться похитители.


В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что получили заявление о похищении собаки — уже идёт проверка.


Хозяйка опасается, что пса оставили в лесу или убили
Хозяйка опасается, что пса оставили в лесу или убили


«Я поставила программу на телефон, чтоб записать разговор. С ним (похитителем. — Прим. ред.) переговорила, он согласился, что выкрал собаку и вывез на автомобиле. Это нереально: они либо её опоил, либо впрыснул газа, ударил электрошокером. Тем более засунуть в багажник — это собственнику-то не получится, а тут чужой мужик», — возмущается хозяйка мастифа. 


Она утверждает, что после начавшихся поисков похититель заявил ей, что выпустил собаку в лесу в Мочище.


Местные жители говорят, что пёс действительно мог сбежать от своих похитителей — люди видели, как двое мужчин бегали за большой чёрной собакой.


«В понедельник в поселке Светлый я с братом шла с автобусной остановки и видела собаку. Она бежала со стороны дома Локтинская, 6/1, один мужчина бежал за ней (сам был в робе болотного цвета), а второй мужчина на вот такой машине. Собака бежала к выезду из посёлка и, судя по всему, пыталась убежать от мужчин, схватили они ее или нет, я, к сожалению, не увидела», — написала Ирине одна из свидетельниц, уточнив, что мужчины ехали на УАЗе.


По словам местных жителей, о похищении собак с требованием выкупа они слышат не впервые — они рассказали Ирине, что недавно в районе требовали деньги с хозяев лабрадора и мопса.


В августе таксист сбил хаски на улице Немировича-Данченко — неравнодушные пассажирки отвезли собаку к ветеринару.

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