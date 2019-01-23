Туристы вылетели из Новосибирка на Пхукет после 16-часовой задержки самолёта

Пассажиры утверждают, что авиакомпания не рассказала о причинах задержки рейса

Ранее в Толмачёво задержку связали с отсутствием самолёта





Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, задержанный на 16 часов, вылетел из Новосибирска в Пхукет — ранее в Толмачёво задержку связали с отсутствием самолёта.





По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс N4 2481 Новосибирск — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из аэропорта около 17:00.





Как сообщал корреспонденту НГС один из пассажиров Павел, из-за задержки вылета у него выпал один день отдыха. Пассажир отмечал, что компания не сообщила причины задержки рейса.





Позднее в пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что задержка случилась из-за позднего прибытия самолёта. «Вылет рейса задержан по причине позднего прибытия самолёта», — объясняла пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.





В Nordwind Airlines корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить комментарий, попросив направить официальный запрос.





21 января в Новосибирске на два часа задержался рейс в Москву авиакомпании «Победа» — причиной задержки стало столкновение с самолётом спецмашины.